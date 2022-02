Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft plant die Ausübung des vorzeitigen Wandlungsrechts der 3,5 %-Wandelschuldverschreibung 2020/2022 (ISIN DE000A2YPF18)

02.02.2022 / 10:39 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft

Your Family Entertainment Aktiengesellschaft plant die Ausübung des vorzeitigen Wandlungsrechts der 3,5 %-Wandelschuldverschreibung 2020/2022 (ISIN DE000A2YPF18) in Bezug auf alle ausstehenden Teilschuldverschreibungen

München, den 2. Februar 2022.

Die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft ( WKN A161N1 ; ISIN DE000A161N14) plant, von ihrem vorzeitigen Wandlungsrecht gemäß § 4 Abs. 6 der Anleihebedingungen der 3,5 %-Wandelschuldverschreibung 2020/2022 (ISIN DE000A2YPF18) in Bezug auf sämtliche ausstehenden 2.573.800 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1,70 Gebrauch zu machen und hierzu kurzfristig alle notwendigen Maßnahmen einzuleiten.

Eine entsprechende Bekanntmachung im Bundesanzeiger wird in Kürze veröffentlicht. Die Depotbanken der Wandelanleihegläubiger werden die Umbuchung in Aktien Zug um Zug gegen Ausbuchung der Teilschuldverschreibung vornehmen. Der Vorstand geht davon aus, dass die Wandlung unter Beachtung der in den Anleihebedingungen hierfür vorgesehenen Frist von zwei Wochen in der zweiten Februarhälfte dieses Jahres wirksam werden wird.

Mit Vollzug der Wandlung wird sich das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 2.573.800,00 auf EUR 13.031.530,00 erhöhen.

