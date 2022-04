DGAP-Adhoc: Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2022 (deutsch)

Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2022

Frauenfeld, 6. April 2022 Medienmitteilung Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2022

Die Zur Rose Group AG hat heute die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2022 publiziert. Die Generalversammlung wird auch dieses Jahr ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Antrag zur Schaffung von genehmigtem Kapital und zur Erhöhung des bedingten Kapitals Neben den standardmässigen Traktanden der Generalversammlung beantragt der Verwaltungsrat die Schaffung von genehmigtem Kapital in Höhe von 30 Prozent des eingetragenen Aktienkapitals und die Erhöhung des bedingten Kapitals für Finanzierungen und andere Zwecke auf 20 Prozent des eingetragenen Aktienkapitals. Der Verwaltungsrat möchte damit einerseits die finanzielle Flexibilität der Zur Rose-Gruppe aufrechterhalten und andererseits das jeweils passende Finanzierungsinstrument einsetzen können. Der Ausschluss des Bezugs- bzw. Vorwegzeichnungsrechts soll auf maximal 10 Prozent des Aktienkapitals beschränkt sein (sog. kumulative Verwässerungsobergrenze). Zur zukünftigen Ausgestaltung der Mitarbeiterbeteiligungspläne beantragt der Verwaltungsrat zudem, das bedingte Kapital für Mitarbeiterbeteiligungen auf 1.79 Prozent des Aktienkapitals zu erhöhen. Die entsprechenden Anträge finden sich unter den Traktanden 4 bis 7 der Einladung zur Generalversammlung.

Wahl des Verwaltungsrats und des Verwaltungsratspräsidenten Wie bereits kommuniziert, wird CEO Walter Oberhänsli der Generalversammlung zur Wahl als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen. Präsident Prof. Stefan Feuerstein soll das Amt des Vizepräsidenten übernehmen. Gleichzeitig stehen die beiden Verwaltungsräte Dr. Thomas Schneider (Vizepräsident) und Prof. Dr. Volker Amelung nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt zudem, Rongrong Hu als neues, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen. Bei der Wahl aller vorgeschlagenen Personen wird der Verwaltungsrat von derzeit sieben auf sechs Personen reduziert und zu einem Drittel weiblich besetzt sein. Somit würde das im Geschäftsbericht 2020 kommunizierte Ziel, das Gremium ab 2023 zu mindestens 30 Prozent mit weiblicher Kompetenz zu besetzen, bereits ein Jahr früher erreicht.

Die Einladung zur Generalversammlung mit der vollständigen Traktandenliste ist abrufbar unter «zurrosegroup.com» | «Investoren & Medien» | «Generalversammlung» bzw. unter folgendem Link: Generalversammlung. Die Abstimmungsergebnisse werden im Anschluss an die Generalversammlung publiziert.

Kontakt für Analysten und Investoren Christoph Herrmann, Head of Investor Relations E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien Lisa Lüthi, Head of Group Communications E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Agenda 20. April 2022 Q1/2022 Trading Update 28. April 2022 Ordentliche Generalversammlung 18. August 2022 Halbjahresergebnis 20. Oktober 2022 Q3/2022 Trading Update

Zur Rose-Gruppe Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 2'400 Mitarbeiter. Im Jahr 2021 erwirtschaftete sie einen Aussenumsatz von 2'034 Millionen Franken bei derzeit über 12 Millionen aktiven Kunden in Kernmärkten Europas.

Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung sowie digitale Services im Bereich Marktplatz, Ökosystem, Technologie und Telemedizin. Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Im Zentrum steht der Auf- und Ausbau des europäischen Gesundheitsökosystems, auf welchem sich qualifizierte Anbieter mit Produkten, Dienstleistungen und digitalen Lösungen vernetzen. Der Anspruch von Zur Rose ist es, kundenzentrierte Behandlungspfade anzubieten, damit Menschen eine optimale Versorgung sowie Medikations- und Therapieoptionen erhalten. Zur Rose verfolgt damit die Vision, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen die eigene Gesundheit mit nur einem Klick managen können.

Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283 , Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

