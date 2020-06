DGAP-DD: Beta Systems Software AG deutsch

^ Beta Systems Software AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.06.2020 / 12:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Armin Steiner

2 Grund der Meldung

a) Position/Status

Mitglied des Vorstands der Beta Systems Software Aktiengesellschaft

b) Erstmeldung/Berichtigung

Erstmeldung

3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Beta Systems Software Aktiengesellschaft

b) LEI

894500B793FWXIQY5T62

4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung

Rechte und Pflichten (Call- und Put-Optionen) zum Verkauf von Aktien des Emittenten

b) Art des Geschäfts

1. Gewährung des Rechts an Herrn Armin Steiner, je Geschäftsjahr des Emittenten mit Ausübungsfrist bis 2,5 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des Emittenten (also bis 15. Dezember) bis zu 4.100 Aktien des Emittenten zum Preis von 23,00 EUR je Aktie an die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft verkaufen zu dürfen, höchstens jedoch insgesamt 95.206 Aktien. Das Recht erlischt mit Verkauf seiner Aktien des Emittenten im Rahmen eines mit der Deutsche Balaton AG vereinbarten Mitverkaufsrechts oder einer Mitverkaufsverpflichtung.

2. Gewährung eines zusätzlichen einmaligen Rechts an Herrn Armin Steiner, seine gesamten Aktien des Emittenten, höchstens 95.206 Aktien des Emittenten zum Preis von 21,50 EUR je Aktie an die Deutsche Balaton AG zu verkaufen; die Zahl der maximal danach anzudienenden Aktien reduziert sich um die Zahl der nach Ziffer 1 verkauften Aktien; mit Ausübung diesen Rechts erlischt das Recht nach Ziffer 1. Das zusätzliche einmalige Recht erlischt mit Verkauf seiner Aktien des Emittenten im Rahmen eines mit der Deutsche Balaton AG vereinbarten Mitverkaufsrechts oder einer Mitverkaufsverpflichtung.

3. Vereinbarung eines Vorkaufsrechts für die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft für alle von dem Vertragspartner gegenwärtig und zukünftig gehaltenen Aktien des Emittenten für die Dauer von fünf Jahren oder früher mit Ausscheiden des Vertragspartners aus dem Vorstand oder Aufsichtsrat des Emittenten.

4. Vereinbarung einer Mitverkaufsverpflichtung gegenüber der Deutsche Balaton AG für alle von Herrn Armin Steiner gehaltenen Aktien des Emittenten, wenn der Verkaufspreis je Aktie des Emittenten wenigstens 21,50 Euro beträgt und der Erwerber wenigstens 75% der Aktien des Emittenten zu kaufen beabsichtigt.

5. Vereinbarung eines Mitverkaufsrechts für alle oder einen Teil der von Herrn Armin Steiner gehaltenen Aktien des Emittenten, wenn die Deutsche Balaton AG Aktien des Emittenten verkauft.

Die Rechte enden in fünf Jahren oder früher mit Ausscheiden von Herrn Armin Steiner aus dem Vorstand oder Aufsichtsrat des Emittenten.

c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen

0 EUR 0 EUR

d) Aggregierte Informationen

- Aggregiertes Volumen 0 EUR

- Preis 0 EUR

e) Datum des Geschäfts 2020-06-08; UTC+2

f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: Beta Systems Software AG Alt Moabit 90d 10559 Berlin Deutschland Internet: www.betasystems.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

60419 09.06.2020

