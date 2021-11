DGAP-DD: Deutsche Telekom AG deutsch

^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.11.2021 / 19:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Constantin Nachname(n): Greve

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Telekom AG

b) LEI

549300V9QSIG4WX4GJ96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0005557508

b) Art des Geschäfts

Kauf / Erwerb von Mitarbeiteraktien Der Meldepflichtige hat die Finanzinstrumente im Rahmen eines Mitarbeiteraktienprogramms des in Ziff. 3a) genannten Emittenten erworben. Dabei hat der Meldepflichtige selbst einen Betrag von EUR 1.000,00 investiert, welcher in 59,809 Stückaktien des Emittenten umgerechnet wurde (Investitionsaktien'). Maßgeblich für die Umrechnung war dabei der am 16. November 2021 niedrigste an einer amtlichen deutschen Börse festgestellte Kurs der Aktie des Emittenten, zu dem auch tatsächlich ein Handel stattgefunden hat. Dieser Umrechnungskurs betrug EUR 16,72. Zusätzlich zu den Investitionsaktien hat der Meldepflichtige von dem Emittenten 29,904 Stückaktien als Gratisaktien erhalten. Nach den Teilnahmebedingungen des Mitarbeiteraktienprogramms betrug die Anzahl der Gratisaktien für alle Programmteilnehmer jeweils die Hälfte der Investitionsaktien. Sowohl die Investitionsaktien als auch die Gratisaktien unterliegen bis zum Ablauf des 17. November 2025 einer Haltefrist. Sie sind mit einem Sperrvermerk versehen, der eine Verfügung der Programmteilnehmer über diese Aktien während der Haltefrist verhindert. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 16.72 EUR 1000.00 EUR 16.72 EUR 499.99 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 16.72 EUR 1499.99 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.11.2021; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

19.11.2021

Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

71164 19.11.2021

°