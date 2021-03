DGAP-DD: Drägerwerk AG & Co. KGaA deutsch

^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.03.2021 / 15:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: Dr. Heinrich Dräger GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Stefan Nachname(n): Dräger Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Drägerwerk AG & Co. KGaA

b) LEI

5493005UFVHY0PPNKD75

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0005550636

b) Art des Geschäfts

Interessewahrende Verkaufsorder über 49.599 Vorzugsaktien der Drägerwerk AG & Co. KGaA zu marktschonenden Konditionen im Zeitraum vom 8. Marz 2021 längstens bis zum 25. Juni 2021 zu einem Veräußerungspreis von mindestens 60,00 EUR je Vorzugsaktie; Abwicklung der interessewahrenden Verkaufsorder soll grds. parallel und in gleichen Aktienstuckzahlen mit der zeitgleich abzuwickelnden interessewahrenden Kauforder über 50.000 Stammaktien der Drägerwerk AG & Co. KGaA ( ISIN: DE0005550602 ) erfolgen; Abwicklungsauftrag kündbar mit Frist von 2 Börsenhandelstagen.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

2021-03-05; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

08.03.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53-55 23542 Lübeck Deutschland Internet: www.draeger.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

64854 08.03.2021

