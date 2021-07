DGAP-DD: IMMOFINANZ AG deutsch

^ IMMOFINANZ AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.07.2021 / 14:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name RPR Privatstiftung 2 Grund der Meldung a) Position/Status RPR Privatstiftung ist eine Privatstiftung, die Herrn Ronny Pecik nahesteht. Ronny Pecik war ehemals CEO und Vorstandsmitglied. Sein Rücktritt ist bereits erfolgt. Diese Meldung wird nur aus Vorsichtsgründen erstattet. b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name IMMOFINANZ AG b) LEI 5299000DUMZ99SBBX121 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Geschäftsanteil an der Finanzinstruments, Art des Gesellschaft RPPK Immo GmbH Instruments (Nominale von EUR 17.510; entspricht ca 50,03% des Stammkapitals), die 13.000.000 Aktien (AT0000A21KS2) und 5 Wandelschuldverschreibungen (AT0000A2HPN2) des Emittenten hält

Kennung n.a. (Aktie: AT0000A21KS2; Wandelschuldverschreibung: AT0000A2HPN2) b) Art des Geschäfts Veräußerung c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Vo- lu- me- n ni- 13.029.159 (13.000.000 Aktien ch- und 5 t Wandelschuldverschreibungen) be- (werden von RPPK Immo GmbH zi- gehalten) ff- er- ba- r

d) Aggregierte Informationen Preis Ag- gr- eg- ie- rt- es Vo- lu- me- n ni- 13.029.159 (13.000.000 Aktien ch- und 5 t Wandelschuldverschreibungen) be- (werden von RPPK Immo GmbH zi- gehalten) ff- er- ba- r e) Datum des Geschäfts 29.06.2021 f) Ort des Geschäfts Wien

Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 9 1100 Wien Österreich Internet: http://www.immofinanz.com

