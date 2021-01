DGAP-DD: PIERER Mobility AG deutsch

26.01.2021 / 20:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Pierer Konzern- gesell- schaft mbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dipl. Ing. Vorname: Stefan Nachname(n): Pierer Position: Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name PIERER Mobility AG b) LEI 5299008T- BI1EUJJS- WP89 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie

ISIN: AT0000KT- MI02 b) Art des Geschäfts Veräuße- rung c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Vo- lu- men 71,95 CHF 8.000,00 Stück

d) Aggregierte Informationen Preis Ag- gre- gie- rte- s Vo- lu- men 71,95 CHF 8.000,00 Stück e) Datum des Geschäfts 2021-01-- 25; UTC +1 f) Ort des Geschäfts Außer- halb eines Handels- platzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: PIERER Mobility AG Edisonstrasse 1 4600 Wels Österreich Internet: www.pierermobility.com

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PMAG, Bloomberg: PMAG SE, PMAG GY Reuters: PMAG.S

