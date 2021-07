DGAP-DD: PIERER Mobility AG deutsch

29.07.2021 / 18:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsauf- gaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 1 Angaben zu den Personen, die Führungs- aufgaben wahrneh- men, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Pierer Konzerngesellschaft mbH Rechtsfor- m: 2 Grund der Meldung a) Posi- tion/Sta- tus Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dipl. Ing. Vorname: Stefan Nachname(n): Pierer Position: Vorstand b) Erstmel- dung 3 Angaben zum Emitten- ten, zum Teilnehmer am Markt für Emissions- zertifika- te, zur Versteige- rungsplatt- form, zum Versteige- rer oder zur Auktions- aufsicht a) Name PIERER Mobility AG b) LEI 5299008TBI1EUJJSWP89 4 Angaben zum Geschäft/- zu den Geschäften a) Beschrei- bung des Finanzin- struments, Art des Instrument- s, Kennung Art: Aktie

ISIN: AT0000KTMI02 b) Art des Abschluss eines Vertrages zur Veräußerung Geschäfts von Aktien der PIERER Mobility AG. Der Verkaufspreis beträgt insgesamt EUR 2.000.000 (der "Gesamtverkaufspreis Tranche 2"). Der Verkaufspreis je Aktie ergibt sich aus dem volumengewichteten Durchschnittsschlusskurs der Aktien an der SIX Swiss Exchange im Zeitraum 1.1.2023 - 31.3.2023 (der "Tranche 2-Durchschnittskurs je Aktie"). Die Anzahl der Aktien, die tatsächlich veräußert werden, ergibt sich, in dem man den Gesamtverkaufspreis Tranche 2 durch den Tranche 2-Durchschnittskurs je Aktie dividiert. Der Verkaufspreis je Aktie und die Anzahl der Aktien, die tatsachlich veräußert werden, werden am 1. April 2023 festgestellt. c) Preis(e) Preis(e) V- und o- Volumen l- u- m- e- n n.a. n.a.

d) Aggregier- Preis te Informatio- nen n.a. n.a. e) Datum des 2021-07-28; UTC +2 Geschäfts f) Ort des Außerhalb eines Handelsplatzes Geschäfts

Sprache: Deutsch Unternehmen: PIERER Mobility AG Edisonstrasse 1 4600 Wels Österreich Internet: www.pierermobility.com

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PMAG, Bloomberg: PMAG SE, PMAG GY Reuters: PMAG.S

69691 29.07.2021

