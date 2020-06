DGAP-DD: publity AG deutsch

^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.06.2020 / 15:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: TO-Holding GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Thomas Nachname(n): Olek Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

publity AG

b) LEI

967600E9ZL3H9FUG6311

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel

ISIN: DE000A254RV3

b) Art des Geschäfts

Tausch (Zugang) von Schuldverschreibungen der publity-Anleihe 2020/2025 im Zusammenhang mit einem Um-tauschangebot an die Inhaber von Wandelschuldverschreibun-gen der Wandelanleihe 2015/2020 der publity AG ( ISIN: DE000A169GM5 / WKN: A169GM) vom 2. Juni 2020. Das Umtauschverhältnis betrug 1:1, d.h. für jede Wandelschuld-verschreibung der Wandelanleihe 2015/2020 im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 wurde eine Schuldverschreibung der publity-Anleihe 2020/2025 im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 gewährt. Daneben wurden aufgelaufene Stückzinsen der Wandelanleihe 2015/2020 bis zum 18. Juni 2020 (ein-schließlich) und ein Zusatzbetrag in Höhe von EUR 20,00 je umgetauschter Wandelschuldverschreibung gezahlt. Stück 13.537 Wandelschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2015/2020 wurden eingereicht und hierfür Stück 13.537 Schuldverschreibungen der publity-Anleihe 2020/2025 erhal-ten zuzüglich aufgelaufener Zinsen und zuzüglich eines Zu-satzbetrags in Höhe von insgesamt EUR 270.740,00.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

2020-06-17; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

