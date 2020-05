DGAP-DD: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft deutsch

^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.05.2020 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Eugen Nachname(n): Münch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Posi- Vorsitzender des Aufsichtsrats der RHÖN-KLINIKUM tion: Aktiengesellschaft

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft

b) LEI

529900MVGMIVUDQY9E20

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0007042301

b) Art des Geschäfts

Aktienverkauf von insgesamt Stück 4.650.083 Aktien an der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft mit Übereignung der verkauften Aktien an die Käuferin (Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA) unter u. a. der aufschiebenden Bedingung der kartellrechtlichen Freigabe der mit dem Aktienverkauf und der damit verbundenen Joint-Venture Vereinbarung zwischen der HCM SE und der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA beabsichtigten Transaktionen durch das Bundeskartellamt. Hinsichtlich eines Teils der Veräußerung (Stück 2.180.112 Aktien, d. h. 3,26%) durch Herrn Eugen Münch ist die aufschiebende Bedingung am 26.05.2020 eingetreten.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 18,00 EUR 39242016,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

2020-05-26; UTC±0

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft Salzburger Leite 1 97616 Bad Neustadt a.d.Saale Deutschland Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com

