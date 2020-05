DGAP-DD: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft deutsch

^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.05.2020 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: HCM SE

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Eugen Nachname(n): Münch Position: Vorsitzender des Aufsichtsrats der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft

b) LEI

529900MVGMIVUDQY9E20

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0007042301

b) Art des Geschäfts

Aufschiebend bedingte Einbringung von Stück 5.097.578 Aktien an der RHÖN-KLINIKUM AG in die AMR Holding GmbH im Rahmen einer Joint-Venture Vereinbarung zwischen der HCM SE und der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA vom 28.02.2020. Die aufschiebende Bedingung ist am 26.05.2020 eingetreten und die Einbringung am gleichen Tag erfolgt. Die HCM SE und die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA sind die einzigen Gesellschafter der AMR Holding GmbH. Gemäß der vorgenannten Joint-Venture Vereinbarung stimmen die HCM SE und die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA ihr Verhalten in Bezug auf die AMR Holding GmbH und die über die AMR Holding GmbH gehaltenen stimmberechtigten Aktien an der RHÖN-KLINIKUM AG gegenseitig ab.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

2020-05-26; UTC±0

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft Salzburger Leite 1 97616 Bad Neustadt a.d.Saale Deutschland Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com

