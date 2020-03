DGAP-DD: The Social Chain AG deutsch

^ The Social Chain AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

31.03.2020 / 13:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name WAOW entrepreneurship GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung stehende juristische Person zu Herrn Wanja Sören Oberhof Vorstand b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name The Social Chain AG b) LEI 529900ZARRZWUT1YO2- 13 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie ISIN: Instruments Kennung DE000A1YC996 b) Art des Geschäfts Aktienkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 14,00 EUR 1.036.000 EUR d) Aggregierte Informationen Aggregiertes Volumen Preis e) Datum des Geschäfts 2020-03-30; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes (1) Delegierte Verordnung (EU) 2016/522 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf eine Ausnahme für bestimmte öffentliche Stellen und Zentralbanken von Drittstaaten, die Indikatoren für Marktmanipulation, die Schwellenwerte für die Offenlegung, die zuständige Behörde, der ein Aufschub zu melden ist, die Erlaubnis zum Handel während eines geschlossenen Zeitraums und die Arten meldepflichtiger Eigengeschäfte von Führungskräften (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).

Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung:

Informationen zum Datenschutz und zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie auf der Internetpräsenz der BaFin unter:

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Anlage/Datenschutz/anlage_datenschutz_directors_dealings.html?nn=10908386

31.03.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: The Social Chain AG Gormannstraße 22 10119 Berlin Deutschland Internet: www.lumaland.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

58737 31.03.2020

°