DGAP-DD: TUI AG (deutsch)

^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.01.2021 / 14:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: Unifirm Limited

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Alexey A. Nachname(n): Mordashov Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TUI AG

b) LEI

529900SL2WSPV293B552

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI Be- Terminkauf von Bezugsrechten mit der ISIN DE000TUAG109 auf schrei- Stammaktien der TUI AG ( ISIN: DE000TUAG000 ) bung:

b) Art des Geschäfts

Änderung eines bestehenden Terminkaufs mit Handelsdatum 2021-01-11 UTC im Hinblick auf den Höchstpreis. Gemäß dem geänderten Terminkauf erwirbt der Mitteilende bis zu einer Gesamtzahl von 66.422.880 Bezugsrechten auf Stammaktien der TUI AG zu einem Höchstpreis (ohne Provision) von bis zu EUR 3,10 je Bezugsrecht. Die Bezugsrechte werden von der Gegenpartei im Zeitraum bis zum 22. Januar 2021 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung) bis zu einer festgelegten täglichen Zielanzahl von Bezugsrechten zu einem maximalen Tagespreis pro Bezugsrecht (diese Anzahl und der Preis können von den Parteien täglich geändert werden, vorbehaltlich der oben genannten Gesamtzahl und des maximalen Preises) am Markt erworben und in einer Summe aller Kaufpreise, zu denen sie von der Gegenpartei erworben wurden (zuzüglich Provision), an die Mitteilende geliefert. Die Transaktion ist nicht mit der Ausübung eines Aktienoptionsprogramms verbunden.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

2021-01-15; UTC±0

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover Deutschland Internet: www.tuigroup.com

