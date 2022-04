DGAP-DD: ZEAL Network SE deutsch

^ ZEAL Network SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.04.2022 / 16:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufga- ben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Oliver Jaster MAX Automation SE 2 Grund der Meldung a) Position/Status Die Meldung erfolgt, da die MAX Automation SE in enger Beziehung zu Oliver Jaster steht. Oliver Jaster ist Mitglied des Aufsichtsrats der ZEAL Network SE und dessen stellvertretender Vorsitzender. Oliver Jaster ist ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats der MAX Automation SE und dessen stellvertretender Vorsitzender. Zudem ist die MAX Automation SE Konzernunternehmen der Günther Gruppe, deren Konzernspitze Oliver Jaster ist. Oliver Jaster kann gesellschaftsrechtlich vermittelten Einfluss i.S.v. § 17 Abs. 1 AktG über die MAX Automation SE ausüben. Er hält aktuell mittelbar mehr als 50% der Aktien und der Stimmrechte an der MAX Automation SE. b) Erstmeldung/Be- Erstmeldung richtigung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszerti- fikate, zur Versteigerungs- plattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsauf- sicht a) Name ZEAL Network SE b) LEI 391200EIRBXU4TUMMQ46 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstru- ments, Art des Instruments Kennung Aktien der ZEAL Network SE

ISIN: DE000ZEAL241

b) Art des Erwerb der ZEAL-Aktien durch Einbringung als Ge- Sacheinlage im Weg einer gemischten schäfts Bar-/Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Ausgabe neuer Aktien der MAX Automation SE. Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm. c) Preis(e) Gegen Einbringung von 1.274.594 Aktien der ZEAL und Network SE im Weg der Sacheinlage wurden 11.062.507 Volumen neue Aktien der MAX Automation SE ausgegeben. d) Aggre- Gegen Einbringung von 1.274.594 Aktien der ZEAL gierte Network SE im Weg der Sacheinlage wurden 11.062.507 Informa- neue Aktien der MAX Automation SE ausgegeben. tionen e) Datum 2022-04-14 des Ge- schäfts f) Ort des Außerhalb eines Handelsplatzes Ge- schäfts

Sprache: Deutsch Unternehmen: ZEAL Network SE Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Internet: www.zealnetwork.de

