DGAP-News: 11880 Solutions AG integriert Fairrank GmbH: Erstes gemeinsames Produkt bereits im November (deutsch)

DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme 11880 Solutions AG integriert Fairrank GmbH: Erstes gemeinsames Produkt bereits im November

05.10.2020

Essen, 5. Oktober 2020 - Nach der Übernahme der Kölner Online Marketing-Agentur Fairrank GmbH treibt die 11880 Solutions AG den Integrationsprozess beider Unternehmen erfolgreich voran: Bereits im November startet mit MeinSEO* das erste gemeinsame Produkt. Mit dem neuen Angebot profitieren zukünftig auch kleine und mittlere Unternehmen von einer professionellen Suchmaschinenoptimierung, die ihnen nicht nur zu einer stärkeren Online-Präsenz verhilft, sondern auch rechtliche Sicherheiten wie beispielsweise die Erfüllung von Datenschutzvorgaben garantiert.

"MeinSEO ist das erste Produkt, bei dem wir Know-how und Ressourcen beider Unternehmen zugunsten unserer Kunden bündeln. Erstmals können ab November auch kleinere Betriebe ihren Online-Auftritt suchmaschinenoptimiert gestalten, ohne eigene SEO-Experten beschäftigen zu müssen", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Wir stechen damit in ein Wespennest, denn die Coronakrise hat kleineren und mittleren Betrieben in Deutschland gezeigt, dass eine professionelle Online-Vermarktung unerlässlich ist und dass sie im Netz schnell gefunden werden müssen. Mit unserem durch die Fairrank-Akquisition gestärkten Team können wir die gestiegene Nachfrage noch besser und gezielter bedienen."

MeinSEO ist das erste gemeinsame Projekt von mehr als 30 weiteren, die in den kommenden Monaten umgesetzt werden. Dabei geht es um die Optimierung und Harmonisierung der Produktpalette, um effizientere Vertriebsstrukturen, die Bündelung von Kompetenzen und um Kosteneinsparungen. Der Boutique-Charakter von Fairrank mit individuell zugeschnittenen Lösungen für Mittelstandskunden bleibt erhalten, während die mittlerweile rund 43.000 11880-Kunden jetzt über eine noch größere und stetig wachsende Auswahl an Bausteinen für einen optimalen Online-Auftritt verfügen. Dazu zählen auch neue Möglichkeiten, um soziale Medien künftig stärker für einen professionellen Online-Auftritt zu nutzen. Bestands- und Neukunden beider Unternehmen können noch in diesem Jahr aus einer breiteren Produktpalette auswählen und werden von einem speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Kundenteam betreut. Das Ziel: Jeder Euro ihrer Marketingbudgets soll so effizient wie möglich eingesetzt werden.

"Der gerade erst begonnene Integrationsprozess zeigt uns jetzt schon, dass die Fairrank-Übernahme der perfekte Schritt für weiteres Wachstum war. Wir wollen die lokale Nummer 1 bei der Online-Vermarktung kleinerer und mittlerer Unternehmen werden. Diesem Ziel sind wir mit der Akquisition ein großes Stück nähergekommen", so Christian Maar.

*SEO: Search Engine Optimization (Suchmaschinenoptimierung)

