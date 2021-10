DGAP-News: 11880 Solutions AG Opfer eines massiven Cyber-Angriffs: Kundendaten nach ersten Analysen nicht betroffen (deutsch)

11880 Solutions AG Opfer eines massiven Cyber-Angriffs: Kundendaten nach ersten Analysen nicht betroffen

Essen, 25. Oktober 2021 - Die 11880 Solutions AG baut nach einem kriminellen Hacker-Angriff ihre IT-Infrastruktur neu auf. Die gezielte Cyber-Attacke hat insbesondere die interne IT-Infrastruktur der Gesellschaft getroffen. Das Online-Branchenbuch 11880.com, die Fachportale, die Suchmaschine werkenntdenBESTEN.de und die Telefonauskunft 11880 sind weiterhin erreichbar.

Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG: "Wir haben die Lage umgehend mit Unterstützung international führender Spezialisten und dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen analysiert und arbeiten nun rund um die Uhr daran, eine neue IT-Infrastruktur zu etablieren. Momentan laufen unsere internen Prozesse zum Teil noch im Notbetrieb, wir können aber stündlich mehr Arbeitsplätze unserer rund 600 Mitarbeiter wieder ans Netz nehmen. Mit unseren Großkunden im Call Center-Drittgeschäft und Lieferanten stehen wir in sehr engem Austausch und geben ihnen regelmäßige Updates."

Derzeit kann die Gesellschaft den finanziellen Schaden des Cyber-Angriffs noch nicht vollumfänglich abschätzen, geht jedoch momentan davon aus, dass die zu Beginn des Jahres ausgegebene Umsatz- und EBITDA-Guidance nicht angepasst werden muss.

"Nach ersten Detailanalysen sind Daten wie die unserer Kunden nicht betroffen, da unsere Sicherheitssysteme hier hervorragend gegriffen haben. Das war für uns das Wichtigste", so Christian Maar. "Natürlich werden wir wie alle von Hacker-Angriffen betroffenen Unternehmen in diesen Tagen massiv in unserem Alltagsgeschäft behindert und bitten daher, alle Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten um Verständnis, wenn wir aktuell etwas weniger reaktionsschnell sind als gewohnt."

Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 0201 / 8099-188

