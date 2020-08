DGAP-News: 11880 Solutions AG zündet nächste Wachstumsstufe: Schneller Ausbau der Marktposition durch Übernahme der Fairrank GmbH (deutsch)

11880 Solutions AG zündet nächste Wachstumsstufe: Schneller Ausbau der Marktposition durch Übernahme der Fairrank GmbH

Essen, 26. August 2020 - Die 11880 Solutions AG will im Rahmen der heute angekündigten Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen aus genehmigtem Kapital die Fairrank GmbH übernehmen. Die Kölner Online Marketing-Agentur unterstützt Kunden verschiedener Branchen in der Suchmaschinen-Vermarktung, Webentwicklung und bei Social Media-Aktivitäten. Mit der Akquisition der Agentur baut die 11880 Solutions AG ihr Portfolio in strategisch wichtigen Bereichen aus und beschleunigt so das erfolgreiche Wachstum der vergangenen Jahre.

Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG: "Nach einem Akquisitionsziel dieser Art haben wir lange gesucht, denn wir wollen schnell wachsen und die deutsche Nummer 1 für die Online-Vermarktung von Unternehmen werden. Fairrank passt perfekt zu uns. Es gibt keinerlei Überschneidungen, sondern viele Synergien, die wir schnell wertschöpfen werden. Die Kundenbasis von Fairrank umfasst vorrangig Mittelstandskunden und bietet eine hervorragende Ergänzung zu unserer Kundenstruktur. So können wir künftig kleine und größere Unternehmen noch effizienter online vermarkten. Auch in unserer Partnerschaft mit Google und Microsoft gewinnen wir als größerer Player an Bedeutung. Darüber hinaus werden wir durch die Bündelung von Ressourcen sowie durch Produktions- und Prozessautomatisierungen erhebliche Kosten sparen."

Im Rahmen der angekündigten Kapitalmaßnahme wird der Hauptaktionär united vertical media GmbH gemäß seinem Anteil von 72,28% eine Einlage für 2.707.200 neue Aktien als Sacheinlage in Form der Fairrank GmbH leisten. Die Fairrank GmbH wurde 2004 gegründet und beschäftigt rund 60 Mitarbeiter. Die operative Integration des Unternehmens in die 11880 Solutions AG soll bis Ende 2021 abgeschlossen werden.

Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 0201 / 8099-188 E-Mail: anja.meyer@11880.com

