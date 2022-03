DGAP-News: 123fahrschule SE: Ausbildungsexperte Timi Arowolo wird Geschäftsführer der 123fahrschule Bildung GmbH (deutsch)

123fahrschule SE: Ausbildungsexperte Timi Arowolo wird Geschäftsführer der 123fahrschule Bildung GmbH

Ausbildungsexperte Timi Arowolo wird Geschäftsführer der 123fahrschule Bildung GmbH

Köln, 15. März 2022 - Die 123fahrschule Bildung GmbH hat den erfahrenen Ausbildungsexperten Timi Arowolo zum Geschäftsführer bestellt. Dieser wird in Zukunft das gesamte Geschäft der Gesellschaft als Ausbildungsträger verantworten. Timi Arowolo gilt als ausgewiesener Kenner der Branche mit jahrelanger Erfahrung im Bereich Zertifizierung und Betrieb von Bildungsträgern. So war er unter anderem maßgeblich am Aufbau und Erfolg des größten Verkehrs-Bildungszentrum Comes in Berlin beteiligt.

Seit den erfolgreichen Akquisitionen der 123fahrschule SE ( ISIN: DE000A2P4HL9 ; Ticker Symbol: 123F; Primärmarkt Düsseldorf) in Leipzig und am Niederrhein ist die 123fahrschule Bildung GmbH als Tochtergesellschaft der digital getriebenen Fahrschulkette für den Ausbildungsbetrieb von LKW- und Busfahrern zuständig. Ziel ist es, den neuen Geschäftsbereich in den kommenden Monaten überregional auszubauen und so dem Fachkräftemangel in der Branche entgegenzuwirken. Die Fahrschüler sollen mittels Blended-Learning-Konzepten und der Möglichkeit von Online-Theorieunterricht zeitgemäß sowie qualitativ hochwertig ausgebildet und im Anschluss zu 100 % in den Arbeitsmarkt integriert werden. Derzeit fehlen in Deutschland bis zu 80.000 Berufskraftfahrer. Jährlich gehen darüber hinaus rund 30.000 LKW-Fahrer in Rente, wohingegen momentan lediglich 13.000 bis 17.000 neue Fahrer ausgebildet werden.

Timi Arowolo, Geschäftsführer der 123fahrschule Bildung GmbH: "Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und die digitale Ausbildung soll den Beruf auch für die jüngere Generation attraktiver machen. Gleichzeitig werde ich mich dafür einsetzen, die Zusammenarbeit mit Logistik- und Fuhrunternehmen wie Speditionen zu intensivieren, um eine schnelle Integration der Auszubildenden in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Über die 123fahrschule SE

Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

Kontakt:

123fahrschule SE

Ihr Ansprechpartner: Felicia Kollofrath Tel: 0221-177357-60 | ir@123fahrschule.de | www.123fahrschule.de Mehr Infos unter: www.123fahrschule.de

