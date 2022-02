DGAP-News: 123fahrschule SE: Bundesrat beschließt Verankerung des digitalen Fahrschulunterrichts (deutsch)

123fahrschule SE: Bundesrat beschließt Verankerung des digitalen Fahrschulunterrichts

Köln, 14. Februar 2022 - Der am letzten Freitag tagende Bundesrat hat seine Empfehlungen zur Überarbeitung der fünfzehnten Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer straßenrechtlicher Vorschriften beschlossen. Bisher galt der digitale Unterricht in Fahrschulen als Ausnahmeregelung, dies soll sich aber in Zukunft ändern. In der verabschiedeten Entschließung befürwortet der Bundesrat die Fortsetzung des digitalen Theorieunterrichts auch über die Pandemie hinaus. So sollen, dem Beschluss zufolge, die bereits positiven Erfahrungen der Fahrschulen mit dem Online-Unterricht rasch dauerhaft verankert werden. Die Verordnung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) hatte ursprünglich eine Rückkehr zum Präsenzunterricht vorgesehen.

Boris Polenske, CEO der 123fahrschule SE: 'Wir begrüßen die jüngsten Entscheidungen des Bundesrates ausdrücklich und blicken gespannt auf den nächsten Entwurf des BMDV zur Umsetzung der Beschlüsse des Bundesrates. Die dauerhafte Einführung der Online-Theorie wird eine zeitgemäße, effiziente und qualitativ hochwertige Fahrschulausbildung nachhaltig fördern und die Digitalisierung der Fahrschulbranche weiter vorantreiben."

__________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die börsennotierte 123fahrschule SE ( ISIN: DE000A2P4HL9 , Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

Sprache: Deutsch Unternehmen: 123fahrschule SE Klopstockstr. 1 50968 Köln Deutschland Telefon: 0221-177357-0 E-Mail: ir@123fahrschule.de Internet: www.123fahrschule.de

ISIN: DE000A2P4HL9

WKN: A2P4HL Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1280189

