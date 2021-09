DGAP-News: 123fahrschule SE: Kapitalerhöhung soll Expansion weiter beschleunigen - Bezugsfrist startet heute (deutsch)

123fahrschule SE: Kapitalerhöhung soll Expansion weiter beschleunigen - Bezugsfrist startet heute

16.09.2021

16.09.2021

Köln, 16. September 2021 - Die 123fahrschule SE ( ISIN: DE000A2P4HL9 ; Ticker-Symbol: 123F; Freiverkehr Börse Düsseldorf), digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, führt wie angekündigt eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre durch. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots werden den Aktionären insgesamt 604.826 neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 zu einem Bezugspreis von EUR 11,50 je neuer Aktie angeboten. Die neuen Aktien werden ab heute, 16. September, bis 30. September 2021 den Aktionären der 123fahrschule SE zum Bezug angeboten.

Mit der Kapitalerhöhung beabsichtigt die 123fahrschule SE, die weitere Expansion auf dem deutschen Fahrschulmarkt zu forcieren. Insgesamt wird das Grundkapital der Gesellschaft bei vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung von EUR 1.814.480 um EUR 604.826 auf EUR 2.419.306 ansteigen. Die Emissionserlöse werden sich auf bis zu EUR 7 Mio. belaufen. Schon jetzt verfügt die Gesellschaft über vielversprechende Opportunitäten zur Übernahme weiterer Fahrschulen in den Zielregionen, die sich durch zusätzliche Finanzmittel zeitnah umsetzen lassen.

Boris Polenske, CEO der 123fahrschule SE: "Die Kapitalerhöhung ist der logische nächste Schritt, um unseren eingeschlagenen Wachstumspfad fortzuführen. Wir blicken bereits auf eine gut gefüllte Pipeline an Akquisitionen und behalten mit der zusätzlichen Finanzierungsmaßnahme den nötigen Handlungsspielraum. Immer mehr Fahrschulen kommen mittlerweile auch aktiv auf uns zu und wollen Teil der 123fahrschule-Familie werden. Im Übrigen sehen wir, dass sich unsere Expansion schrittweise auch ergebnisseitig bezahlt macht, denn jede neu integrierte Fahrschule trägt u.a. durch Skaleneffekte zu unserer Profitabilität bei."

Nach Durchführung der Kapitalerhöhung plant die Gesellschaft, die Einbeziehung ihrer Aktien in den Handel am elektronischen Börsenplatz Xetra zu beantragen. Die Gesellschaft erhofft sich hiervon einen positiven Einfluss auf die Liquidität der 123fahrschule-Aktie und die noch schnellere Abwicklung von Orderausführungen zu marktgerechten Preisen.

Etwaige nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene neue Aktien werden durch die ICF BANK AG, Frankfurt am Main, im Rahmen eines nicht öffentlichen Verkaufsangebotes in bestimmten Ländern gemäß der Ausnahmen nach Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan ausgewählten qualifizierten institutionellen Investoren zum Erwerb zum Bezugspreis angeboten (das "Rump Placement"). Bezugsstelle für die Kapitalerhöhung ist die Quirin Privatbank AG, Berlin. Das Rump Placement wird koordiniert von der ICF BANK AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator and Bookrunner.

Die Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblatts (WIB) im Rahmen der Kapitalerhöhung wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet. Das WIB ist seit gestern auf der Website der 123fahrschule SE unter https://unternehmen.123fahrschule.de veröffentlicht.

Über die 123fahrschule SE

Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit 31 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

