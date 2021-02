DGAP-News: 123fahrschule SE: Quirin Privatbank nimmt Coverage der Aktie auf und gibt Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 24,80 Euro ab (deutsch)

123fahrschule SE: Quirin Privatbank nimmt Coverage der Aktie auf und gibt Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 24,80 Euro ab

Köln, 8. Februar 2021. Die Analysten von Quirin Privatbank Equity Research haben den ersten Research Report bezüglich der 123fahrschule SE veröffentlicht und bewerten die Aktie mit dem Rating "Kaufen" ("Buy"). Das Kursziel geben sie mit 24,80 Euro pro Aktie an.

Die 123fahrschule hat vor 4 Jahren damit begonnen den stark fragmentieren 1,9 Mrd EUR Fahrschulmarkt in Deutschland zu konsolidieren und zu digitalisieren. Heute ist das Unternehmen wohl - mit mehr als 20 Filialen und einem hohen Maß automatisierter Prozesse - bereits Deutschlands größte und konsequent digital ausgerichtete Fahrschulkette. Der Vorstand hat sich zum Ziel gesetzt, die 123fahrschule SE zu einem der bundesweit marktführenden Fahrschulunternehmen in Deutschland zu entwickeln. So soll die 123fahrschule in den nächsten 5 Jahren bundesweit expandieren, alle Ballungsräume besetzen und mit digitalen Produkten die modernste Führerscheinausbildung im deutschen Fahrschulmarkt anbieten. Dank proprietärer, einzigartiger und innovativer Softwarelösungen kann das Unternehmen viele Prozesse des Tagesgeschäfts automatisieren und somit weit überdurchschnittliche Margen erzielen.

Investor Relations-Kontakt Jan Hoffmann 123fahrschule SE Phone +49 178 1197078 Email: ir@123fahrschule.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: 123fahrschule SE Klopstockstr. 1 50968 Köln Deutschland Telefon: 0221-177357-0 E-Mail: info@123fahrschule.de Internet: www.123fahrschule.de

