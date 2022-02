DGAP-News: 123fahrschule SE steigert Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2021 auf 7,8 Mio. EUR (deutsch)

123fahrschule SE steigert Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2021 auf 7,8 Mio. EUR

^ DGAP-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Jahresbericht 123fahrschule SE steigert Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2021 auf 7,8 Mio. EUR

28.02.2022 / 06:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

123fahrschule SE steigert Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2021 auf 7,8 Mio. EUR

* Wachstumskurs trotz pandemiebedingter Einschränkungen planmäßig fortgesetzt

* Jahresergebnis von Sonderaufwendungen und Firmenwertabschreibung belastet

Köln/Frankfurt am Main, 28. Februar 2022 - Die 123fahrschule SE ( ISIN: DE000A2P4HL9 ; Ticker-Symbol: 123F) hat heute ihren Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt. Demnach erzielte die Gesellschaft im zurückliegenden Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 82 % auf EUR 7,8 Mio. (2020 pro forma: EUR 4,3 Mio.).

Getragen wurde die Steigerung sowohl durch organisches Wachstum als auch durch die Übernahme weiterer Fahrschulbetriebe. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 25 Fahrschulbetriebe hinzugewonnen, so dass sich die Gesamtzahl an Betrieben in den aktuellen Kernregionen NRW, Berlin und Hamburg auf derzeit auf mehr als 50 beläuft. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei EUR -3,8 Mio. (2020: pro forma: EUR -2,2 Mio.). Der Jahresfehlbetrag belief sich auf EUR -4,3 Mio. (2020 pro forma: EUR -2,0 Mio.). Grund für die Reduzierung der Ergebnisprognose sind neben einer Firmenwertabschreibung auf die Holdinggesellschaft insbesondere Sonderaufwendungen durch hohe Kapitalmarkt- und Beratungskosten, die im Zuge der durchgeführten Kapitalmaßnahmen und der starken Expansion der Gruppe insbesondere im zweiten Halbjahr des letzten Jahres angefallen sind.

Boris Polenske, CEO der 123fahrschule: "Wir blicken trotz der über das gesamte Jahr 2021 hinweg anhaltenden pandemischen Lage auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Wir sind mit unserer Expansion im deutschen Fahrschulmarkt auf Kurs und haben durch die Übernahme von Fahrschulausbildungsstätten mit der aktiven Ausbildung von Fahrlehrern begonnen. Dieser strategisch wichtige Meilenstein erlaubt es der 123fahrschule-Gruppe, zukünftiges Wachstum zu sichern und der hohen Altersstruktur der Fahrlehrer in Deutschland entgegenzuwirken. Dass der Bundesrat kürzlich die Verankerung der digitalen Fahrschulunterrichts beschlossen hat, gibt uns zusätzlichen Auftrieb und stimmt uns optimistisch für das Jahr 2022."

Mit Blick auf das Reporting hat der Vorstand beschlossen, erstmalig mit dem Halbjahresbericht 2022 eine Segmentberichterstattung und KPIs einzuführen, die die Transparenz der Ertragslage in den operativen Einheiten verbessert. Grund ist, dass aktuell die operativen Tochtergesellschaften durch die Konzernumlage deutlich über das Maß eines normalen Fahrschulbetriebs hinaus belastet werden und so ein Vergleich mit anderen Marktteilnehmern erschwert ist.

Der Geschäftsbericht 2021 ist auf der Website unter www.unternehmen.123fahrschule.de verfügbar.

_________________________________________________________________________

Über die 123fahrschule SE

Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

Kontakt: 123fahrschule SE Ihr Ansprechpartner: Felicia Kollofrath Tel: 0221-177357-60 | ir@123fahrschule.de | www.123fahrschule.de Mehr Infos unter: www.123fahrschule.de

28.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: 123fahrschule SE Klopstockstr. 1 50968 Köln Deutschland Telefon: 0221-177357-0 E-Mail: ir@123fahrschule.de Internet: www.123fahrschule.de

ISIN: DE000A2P4HL9

WKN: A2P4HL Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1289299

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1289299 28.02.2022

°