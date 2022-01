DGAP-News: 123fahrschule SE verzeichnet starkes Wachstum der Anmeldezahlen (deutsch)

123fahrschule SE verzeichnet starkes Wachstum der Anmeldezahlen

Köln, 11. Januar 2022 - Die 123fahrschule SE ( ISIN: DE000A2P4HL9 ; Ticker-Symbol: 123F; Primärmarkt Börse Düsseldorf), hat ihre Wachstums- und Expansionsstrategie im Gesamtjahr 2021 konsequent verfolgt und insgesamt 25 neue Fahrschulen akquiriert und 18 Übernahmen getätigt. Im zweiten Halbjahr verbuchte die Gesellschaft einen deutlichen Anstieg der Anmeldezahlen auf über 800 Anmeldungen pro Monat, was einem Zuwachs von 55 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders erfolgreich verlief das vierte Quartal mit einem Anmeldeplus von 85 %.

Mit mittlerweile drei in den Konzern integrierten Fahrlehrerausbildungsstätten und weiteren geplanten Akquisitionen hat die 123Fahrschule SE die Basis geschaffen, das organische und anorganische Wachstum der Anmeldezahlen auch in Zukunft mit gut ausgebildeten und kompetenten Fahrlehrern zu bedienen. Das Unternehmen erwartet mit den eigenen Fahrlehrerausbildungsstätten in 2022 einen Umsatz von bis zu 3 Mio. EUR und ein deutlich positives Ergebnis zu erzielen. Zur weiteren Steigerung der Anmeldezahlen und des damit verbundenen regionalen Marktanteils plant der Vorstand für 2022 verschiedene Initiativen. Im Vordergrund stehen hier die fortschreitende Optimierung und Digitalisierung des Ausbildungsprozesses sowie weitere aussichtsreiche Akquisitionen.

Boris Polenske, CEO der 123fahrschule: 'Fahrschüler schätzen die 123fahrschule. Der Online-Theorieunterricht hat sich in den vergangenen knapp zwei Jahren bewährt und für alle Beteiligten eine enorme Effektivität und Effizienz unter Beweis gestellt. Dennoch hat dieser den traditionellen Präsenzunterrichts noch nicht vollständig verdrängt. Wir planen daher nach dem Abklingen der Omikronwelle die Einführung eines Hybridkonzepts, um individuelle Präferenzen bestmöglich zu bedienen."

Mittelfristig geht die Gesellschaft davon aus, dass sich die Vorteile des Onlineunterrichts bei der Zielgruppe durchsetzen werden und der Präsenzunterricht seine Relevanz verliert. Bis dahin wird die 123fahrschule SE die gesamte Produktpalette des Lernens anbieten, um mittelfristig den angestrebten Marktanteil von mindestens 20 % in den aktuellen Kernregionen des Unternehmens (NRW, Berlin und Hamburg) zu erreichen. Darüber hinaus rechnet der Vorstand für das erste Quartal 2022 mit einem Anstieg der Anmeldezahlen von rund 150%, bedingt durch die in 2021 durchgeführte Expansion und die anstehenden Übernahmen und Neueröffnungen im Jahr 2022.

Über die 123fahrschule SE

Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

Kontakt:

123fahrschule SE

Ihre Ansprechpartnerin: Felicia Kollofrath Tel: 0221-177357-60 | ir@123fahrschule.de | www.123fahrschule.de Mehr Infos unter: www.123fahrschule.de

