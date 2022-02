DGAP-News: 123fahrschule: Weitere Coverage - AlsterResearch gibt Kaufempfehlung ab (deutsch)

123fahrschule: Weitere Coverage - AlsterResearch gibt Kaufempfehlung ab

Weitere Coverage für die 123fahrschule SE - AlsterResearch gibt Kaufempfehlung ab

- AlsterResearch gibt Kaufempfehlung für die 123fahrschule SE ab

- Analysten heben Digitalisierungskompetenz und führende Rolle in der Konsolidierung des Fahrschulmarktes hervor

Köln, 24. Februar 2022 - Das auf Small & Mid Caps spezialisierte Research-Unternehmen AlsterResearch hat die Coverage der 123fahrschule SE ( ISIN: DE000A2P4HL9 ; Ticker-Symbol: 123F; Primärmarkt Börse Düsseldorf), aufgenommen. In dem jüngst veröffentlichten Research-Bericht wird die Digitalisierungskompetenz und führende Rolle der Gesellschaft in der Konsolidierung des stark fragmentierten Fahrschulmarktes hervorgehoben. Dieser biete außerordentliche Wachstumschancen, direkte Wettbewerber seien nicht in Sicht. Die Analysten bezeichnen die eigens entwickelte App als klaren USP und bewerten die Einführung der Online-Theorie als Game Changer zu Gunsten der 123fahrschule.

Die Analysten von AlsterResearch versprechen sich von dem Geschäftsmodell erhebliche Skalierungseffekte und starten die Coverage mit einem Buy-Rating (Kursziel auf EUR 32,50). Das Upside-Potenzial beträgt damit rund 160 %. Nach Einschätzung des Analysehauses bieten insbesondere die geringeren Verwaltungs- und Personalkosten im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern, gezieltes Onlinemarketing und eine zentralisierte Kundenbetreuung deutliches Potenzial zur Margensteigerung.

Boris Polenske, CEO der 123fahrschule SE: "Die Einschätzung der Analysten bestärkt uns, dass wir mit unserer Wachstumsstory auf dem richtigen Weg sind. Wir werden auch in diesem Jahr weiter expandieren, den Markt konsolidieren und die Branche digitalisieren. Die zusätzliche Coverage bietet Anlegern umfassende Informationen und noch mehr Transparenz über unsere Gesellschaft und den Fahrschulmarkt. Das sollte sich auch positiv auf die Liquidität der 123fahrschule-Aktie auswirken."

Über die 123fahrschule SE

Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

Kontakt:

123fahrschule SE

Ihr Ansprechpartner: Felicia Kollofrath Tel: 0221-177357-60 | ir@123fahrschule.de | www.123fahrschule.de Mehr Infos unter: www.123fahrschule.de

