21.12.2021 / 07:00

Zürich, 21. Dezember 2021

Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291 Anlagestiftung») erwirbt durch Sacheinlage von einer Schweizer Pensionskasse ein attraktives Immobilienportfolio, teilweise im Miteigentum. Die neun Wohn- und Geschäftsliegenschaften befinden sich an guten, mehrheitlich zentralen Lagen in den Städten Bern, Genf und Zürich sowie in Echandens und Ecublens (VD) und Köniz (BE). Der Wohnanteil des akquirierten Portfolios beläuft sich auf rund 60%.

Die Pensionskasse erweitert durch die Einbringung dieses Immobilienportfolios ihre bestehende Beteiligung an der 1291 Anlagestiftung und profitiert von dem breit diversifizierten und hochwertigen Immobilienportfolio der Anlagestiftung. Insgesamt wurden gegen die Sacheinlage 421'438 neue Ansprüche ausgegeben.

Portfolio 1291 Anlagestiftung bekräftigt mit dieser erneuten Sacheinlage ihre Marktposition und die hohe Fachkompetenz in der Abwicklung von Off-Market Immobilien-Transaktionen. Durch den Zukauf erhöht sich das Immobilienportfolio der 1291 Anlagestiftung auf rund CHF 815 Millionen und umfasst derzeit 63 Liegenschaften und ein Projekt in 14 Kantonen mit einem jährlichen Soll-Mietertrag von CHF 28.2 Mio.

* Erwerb eines Immobilienportfolios mit 9 Wohn- und Geschäftsliegenschaften, teilweise im Miteigentum

* Liegenschaften an attraktiven, mehrheitlich zentralen Lagen in den Kantonen BE, GE, VD und ZH

* Gesamtinvestitionskosten für das neue Portfolio liegen bei rund CHF 49 Mio.

* Soll-Mietzinseinnahmen der 1291 Anlagestiftung steigen um CHF 1.9 Mio. auf CHF 28.2 Mio.

* 1291 Anlagestiftung zeichnet sich als Spezialistin für Sacheinlagen von Personalvorsorgestiftungen und Pensionskassen aus

Kontaktperson Rudolf B. Zeller Geschäftsführer 1291 Die Schweizer Anlagestiftung Feldeggstrasse 26 CH-8008 Zürich

1291 Die Schweizer Anlagestiftung www.1291ast.ch Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung ist eine Anlagestiftung nach Schweizer Recht. Sie investiert gesamtschweizerisch in ausgewählte Immobilien mit Wohn-, Büro-, Dienstleistungs-, Verkaufs- oder Gewerbenutzung, wobei der Fokus mit einer längerfristigen Zielallokation von >60% klar auf Wohnnutzung liegt. 1291 richtet sich an Schweizer Vorsorgeeinrichtungen, die sich durch Einkäufe oder Einbringung von Immobilien als Sacheinlage der Anlagestiftung anschliessen können. Die Anlagestiftung publiziert ihren Net Asset Value (NAV) monatlich. Valoren-Nummer 42726072; ISIN-Nummer CH0427260721

Sprache: Deutsch

