DGAP-News: 2G Energy AG erwirbt HJS Motoren GmbH und hebt Umsatzprognosen an (deutsch)

2G Energy AG erwirbt HJS Motoren GmbH und hebt Umsatzprognosen an

^ DGAP-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Prognoseänderung 2G Energy AG erwirbt HJS Motoren GmbH und hebt Umsatzprognosen an

09.06.2021 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News Heek, 09. Juni 2021

2G Energy AG erwirbt HJS Motoren GmbH und hebt Umsatzprognosen an

- Vollständiger Erwerb der HJS Motoren GmbH verbreitert Kundenzugang

- Umsatzprognose 2021 konkretisiert auf 250 bis 260 Mio. Euro (bisher 245 bis 260 Mio. Euro), EBIT-Marge (6,0 % bis 7,5 %) unverändert

- Umsatzprognose 2024 erhöht auf 330 Mio. Euro (bisher: 300 Mio. Euro), unverändert EBIT-Marge von 10 % erwartet

- Erstmalige Umsatzprognose für 2026 in Höhe von 400 Mio. Euro, EBIT-Prognose bei 8,5 % bis 10 %

Heek, 09. Juni 2021 - Die 2G Energy AG ( ISIN DE000A0HL8N9 ), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, hat die HJS Motoren GmbH mit Sitz in Amtzell vollständig übernommen. Bisher war 2G zu 50 % an dem Unternehmen beteiligt, das sich auf die Wartung und Instandsetzung von Blockheizkraftwerken mit Gasmotoren spezialisiert hat.

Die HJS Motoren GmbH beschäftigt insgesamt 30 Servicetechniker an 5 Standorten in Deutschland. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 gegründet und konnte die Umsatzerlöse seitdem kontinuierlich steigern. Das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem Umsatz von 7,3 Mio. Euro und einer EBIT-Marge im zweistelligen Bereich abgeschlossen. Neben den zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeiträgen der HJS Motoren GmbH erwartet 2G auch ein komplementäres Potential für den eigenen Absatz von Neuanlagen - die HJS Motoren GmbH hat bereits rund 400 Anlagen im Service, die überwiegend nicht aus dem Hause 2G stammen und deren Motoren in den nächsten Jahren ihr technisches Ende erreichen.

"Nachdem wir uns im Jahr 2018 zunächst mit 50 % an der HJS Motoren GmbH beteiligt haben, hat sich das Unternehmen mit Umsatzsteigerungen von 91 % im Jahr 2019 und weiteren 44 % im Jahr 2020 überaus erfreulich entwickelt. Angesichts der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem lokalen Management sowie der weiter positiven Wachstumsaussichten freuen wir uns also sehr, dass wir uns nun mit dem Gründungsgesellschafter über den Erwerb der restlichen 50 % einigen konnten", so CEO Christian Grotholt. "Denn eine vertiefte Zusammenarbeit sichert das Umsatzniveau ab und bietet die reale Chance, zusätzliche Synergien zu heben."

Mittelfristig erwartet 2G durch die Vollkonsolidierung der HJS Motoren GmbH zusätzliche Umsatzerlöse von 10 bis 15 Mio. Euro pro Jahr bei einer EBIT-Marge oberhalb von 10 %.

Zum Halbjahresabschluss 2021 erfolgt erstmals eine volle, zum 01. Januar rückwirkende Umsatz- und Ergebniskonsolidierung.

Prognose 2021 Seit dem Erwerb der ersten 50 % der Anteile an der HJS Motoren GmbH war die Gesellschaft at-equity konsolidiert, so dass ihre Umsatzzahlen bisher nicht und das EBIT nur zu 50 % (entsprechend des 2G-Anteils) im Konzernabschluss der 2G enthalten waren.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet 2G nun einen Umsatz im Bereich von 250 bis 260 Mio. Euro (bisher 245 bis 260 Mio. Euro). Der Erwerb der restlichen Anteile der HJS Motoren GmbH ist mit einem Goodwill verbunden, der zu entsprechenden Abschreibungen führen wird. Daher bleibt die Ergebnisprognose mit 6,0 bis 7,5 % unverändert.

Prognose 2024 Auch in der bisherigen Mittelfristplanung (2024: Umsatz 300 Mio. Euro, EBIT-Marge 10 %) ist der Umsatz der HJS Motoren GmbH noch nicht eingeschlossen, der Ergebnisbeitrag dagegen ist bereits quotal, also zu 50 %, im Konzern-EBIT berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung des Beitrags durch die HJS Motoren GmbH, insbesondere jedoch vor dem Hintergrund der erfolgreichen Internationalisierungsstrategie, hebt 2G die Umsatzprognose für das Jahr 2024 auf nun 330 Mio. Euro an.

Ob die aktuellen Verwerfungen am Beschaffungsmarkt, die sich auch in spürbaren Preiserhöhungen für viele Rohstoffe und Produkte niederschlagen, durch weitere Erfolge im Rahmen des Lead-to-Lean-Projekts kompensiert werden, ist derzeitig noch nicht abzusehen. 2G belässt daher die Prognose hinsichtlich der EBIT-Marge unverändert bei 10 %.

Prognose 2026 Unter der Annahme, dass weitere internationale Marktpotentiale erschlossen werden und in der Erwartung, dass die Energiewende in Zentraleuropa und insbesondere in Deutschland die Nachfrage nach kurzfristig lieferbaren, grundlast- und wasserstofffähigen Kraftwerken stark steigen lässt, geht 2G davon aus, im Jahr 2026 einen Umsatz in Höhe von rund 400 Mio. Euro zu erreichen.

Dabei plant 2G mit einer EBIT-Marge im Bereich von 8,5 bis 10 %.

Hinweis zur virtuellen Hauptversammlung Die Reden des Vorstands zur virtuellen Hauptversammlung am kommenden Dienstag (15.06.2021) sind ab morgen auf der Internetseite unter https://www.2-g.com/de/hv2021 zum Download verfügbar.

Über 2G Energy AG Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Mit der Entwicklung, der Produktion und der technischen Installation sowie der digitalen Netzintegration von Blockheizkraftwerken bietet das Unternehmen umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen). Service- und Wartungsdienstleistungen sind ein weiteres, wichtiges Leistungskriterium. Die Produktpalette umfasst insbesondere KWK-Anlagen im Bereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Erdgas, Biogas, anderen Schwachgasen sowie Wasserstoff. Weltweit versorgen über 6.500 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und dezentrale Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Die parallele Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie macht die KWK-Technologie effizienter und klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung, insbesondere dann, wenn beispielsweise Wasserstoff regenerativen Ursprungs als Treibstoff genutzt wird. Die 2G Kraftwerke können nach Bedarf die Produktionsschwankungen von Wind- und Sonnenkraftwerken kompensieren und stellen somit - insbesondere beim Einsatz von Wasserstoffmotoren - eine Rückgrattechnologie zukünftiger Versorgungskonzepte dar. Somit profitieren 2G Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte ermöglichen.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Wasserstoff- und Biogas-Anwendungen als auch in der spezifischen Softwareentwicklung stetig aus. Des Weiteren ist die von 2G konsequent umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

2G beschäftigt rund 700 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 Umsätze von rund 247 Mio. EUR. 2G wurde 1995 gegründet und ist seit 2007 börsennotiert. Die Aktie der 2G Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Per 15. Februar 2021 hielten die Unternehmensgründer Christian Grotholt und Ludger Gausling 45,1 % der Anteile, der Freefloat lag bei 54,9 %.

Termine 2021 15. Juni Ordentliche Hauptversammlung, Heek (Virtuell) 06. September H1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung 06.-07. September EF-Herbstkonferenz (virtuell oder in Präsenz) 09. September Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2021 18. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung 22.-24. November Deutsches Eigenkapitalforum (Virtuell)

IR-Kontakt 2G Energy AG Benzstr. 3, 48619 Heek Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795 Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15 E-Mail: ir@2-g.de Internet: www.2-g.de

09.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: 2G Energy AG Benzstr. 3 48619 Heek Deutschland Telefon: +49 (0)2568-9347-0 Fax: +49 (0)2568-9347-15 E-Mail: service@2-g.de Internet: www.2-g.de

ISIN: DE000A0HL8N9

WKN: A0HL8N Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1205606

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1205606 09.06.2021

°