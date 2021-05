DGAP-News: 3 Jahre SQUAD Point Five - eine weitere Erfolgsgeschichte aus dem Hause SQUAD-Fonds (deutsch)

3 Jahre SQUAD Point Five - eine weitere Erfolgsgeschichte aus dem Hause SQUAD-Fonds

Die Augsburger Investment-Boutique SQUAD-Fonds feiert heute den dritten Geburtstag ihres jüngsten Familienmitgliedes " SQUAD Point Five" ( WKN: A2H9BE / A2H9BF).

Der SQUAD Point Five wird von Matthias Ruddeck und den mehrfach ausgezeichneten Fondsberatern Stephan Hornung und Christian Struck beraten und investiert schwerpunktmäßig in Aktien (Nebenwerte), welche die klassischen (Deep) Value Kriterien erfüllen. Der Name ist hier Programm: "Kaufe 1 Dollar für 50 Cent". Das Portfolio enthält substanzstarke, deutlich unterbewertete Unternehmen aus den Investmentregionen Europa, Nordamerika, Hong Kong und Australien.

Seit Jahresbeginn liegt der Fonds mit über 25% im Plus, er profitiert nicht nur von der anhaltenden Rotation in Value-Aktien, sondern insbesondere vom bewährten Stock-Picking-Ansatz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.squad-fonds.de

SQUAD Fonds versteht sich seit Gründung im Jahr 2004 als Plattform für Investmentboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Aktien und Wertpapieren spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb von Investmentfonds, sodass die Investmentboutiquen sich ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können, die Beratung der Fonds hinsichtlich der Umsetzung der Anlagestrategie.

