777 Capital Partners AG entwickelt sechs Luxusimmobilien mit über 6.000 Quadratmetern Wohnfläche in Reith bei Kitzbühel und erweitert Kreis der Geschäftsführung

* Ausbau des Entwicklungsportfolios um Off-Market-Projekt mit einem Volumen von mehr als 70 Millionen Euro in gefragter Mikrolage im wachstumsstarken Premiumsegment

* Geplante Fertigstellung aller sechs Luxus-Chalets im österreichischen Reith bei Kitzbühel Ende 2023

* Markus Dickopf in die Geschäftsführung der 777 Capital Advisors GmbH berufen

Baar-Zug (Schweiz), 7. Dezember 2021. Die Immobilien-Investmentboutique 777 Capital Partners AG (777 Capital Partners) investiert nun auch auf dem österreichischen Immobilienmarkt und baut ihr Projektentwicklungsportfolio weiter aus. Die Gesellschaft hat sich eine Projektentwicklung im Premiumsegment für Wohnimmobilien erfolgreich gesichert. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf mehr als 70 Millionen Euro.

Auf dem Grundstück sollen bis Ende 2023 sechs freistehende Luxus-Chalets mit einer Wohnfläche von über 6.000 Quadratmetern errichtet werden. Das Bauvorhaben wird gemeinsam mit MACH Architekten (MACH) aus Kitzbühel durchgeführt. MACH konnte in der Vergangenheit bereits eine Vielzahl vergleichbarer Projekte erfolgreich realisieren.

«Mit diesem Vorhaben nutzen wir die Gelegenheit in eine der gefragtesten Lagen Österreichs zu investieren. In Kitzbühel und Umgebung gibt es eine sehr hohe Nachfrage nach Luxusprojekten, aber nur ein begrenztes Angebot, da der Markt nach wie vor stark fragmentiert bedient wird.», so Ralph Winter, Partner und Mitgründer der 777 Capital Partners AG.

Im Zuge der steigenden Investmentaktivitäten der Unternehmensgruppe wurde Markus Dickopf zum Geschäftsführer der Frankfurter Tochtergesellschaft 777 Capital Advisors GmbH (777 Capital Advisors) bestellt. Er ist seit Gründung der Unternehmensgruppe für 777 Capital Partners tätig und wird als Managing Director künftig für das gesamte Investitionsgeschäft einschließlich der Bereiche Asset Management und Equity Raising zuständig sein und die Leitung der 777 Capital Advisors GmbH verantworten.

Presseanfragen

Agentur Jan Hutterer Fon: +49 172 346 2831 jan.hutterer@kirchhoff.de

Unternehmen Markus Dickopf Mobil: +49 69 99 99 888 12 m.dickopf@777capital.com

Uber die 777 Capital Partners AG 777 Capital Partners AG (777 Capital Partners) mit Sitz in Baar ist ein Investmentmanager und Co-Investor, gegründet von Ralph Winter, Thomas Landschreiber und Micha Blattmann. Als spezialisierte Value-Add Investment-Boutique und Co-Investor für Immobilien in der DACH Region, bietet die Firma ihren Investmentpartnern fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Asset-Management. Das Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung. 777 Capital Partners verfügt über weitere Büros in Frankfurt und Zürich und ist im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen.

Weitere Informationen sind unter www.777capital.com verfügbar oder folgende Sie uns auf LinkedIn.

