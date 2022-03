DGAP-News: A.S. Création Tapeten AG: Geschäftsjahr 2021 im Rahmen der Erwartungen, aber Unsicherheiten mit Blick auf 2022 (deutsch)

A.S. Création Tapeten AG: Geschäftsjahr 2021 im Rahmen der Erwartungen, aber Unsicherheiten mit Blick auf 2022

Umsatz konnte leicht gesteigert werden A.S. Création hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2021 veröffentlicht. Demnach ist es im Geschäftsjahr 2021 gelungen, die Umsätze unter den schwierigen Rahmenbedingungen leicht zu steigern. Mit 145,6 Mio. EUR lagen die Konzernumsätze um 0,5 % über dem Vorjahreswert von 144,9 Mio. EUR. Mit Ausnahme von Deutschland konnten die Umsätze in allen Regionen gesteigert werden.

Gestiegene Rohstoff- und Energiepreise belasten Ertragslage A.S. Création wurde im Geschäftsjahr 2021 durch die deutlich gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise belastet. Diese Preissteigerungstendenzen setzten im März 2021 ein und verstärkten sich im Jahresverlauf immer weiter, so dass es A.S. Création nicht gelang, diese im gleichen Umfang durch die Erhöhung der eigenen Verkaufspreise sowie durch Kosteneinsparungen auszugleichen. Diese Entwicklung führte zu einer geringen Rohertragsmarge von 49,5 % (Vorjahr: 53,0 %) im Geschäftsjahr 2021, was einer Ergebnisbelastung von etwa 5 Mio. EUR entsprach. Profitieren konnte A.S. Création im zurückliegenden Jahr allerdings von Währungseffekten, die dazu geführt haben, dass das ausgewiesene operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 mit 5,7 Mio. EUR über dem Vorjahreswert von 4,4 Mio. EUR lag. Bereinigt um diese Währungseffekte zeigt das operative Ergebnis einen Rückgang von 8,8 Mio. EUR im Jahr 2020 auf 4,3 Mio. EUR im Jahr 2021, in dem sich die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise widerspiegeln.

Die Zahlen des Konzerns für das Geschäftsjahr 2021 im Überblick:

2021 2020 Veränd.

Umsatz Mio. EUR 145,6 144,9 0,5 % Operatives Ergebnis (EBIT) Mio. EUR 5,7 4,4 28,9 % Ergebnis nach Steuern Mio. EUR 3,9 1,5 166,1 % Ergebnis pro Aktie EUR/Aktie 1,40 0,53 164,2 % Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt) 771 752 2,5 % Insgesamt liegen die Geschäftszahlen im Rahmen der zuletzt veröffentlichten Erwartungen.

Dividende in Höhe von 0,90 EUR pro Aktie geplant Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für das Geschäftsjahr 2021 eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende in Höhe von 0,90 EUR je Stückaktie vor. Über diesen Gewinnverwendungsvorschlag wird die Hauptversammlung der A.S. Création Tapeten AG am 17. Mai 2022 entscheiden. Aufgrund der mit einer Eigenkapitalquote von 64 % und einer Nettoanlageposition von rund 11,6 Mio. EUR sehr soliden Finanzlage von A.S. Création am Bilanzstichtag ist das Unternehmen auch unter den aktuell unsicheren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Lage, eine solche Dividende auszuschütten

Unsicherer Ausblick auf 2022 Da der Vorstand zum jetzigen Zeitpunkt die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf A.S. Création noch nicht seriös quantifizieren kann, wurde die ursprüngliche Planung für das Geschäftsjahr 2022 noch nicht angepasst. Unter normalen Bedingungen wären für A.S. Création im Jahr 2022 aus Sicht des Vorstands ein Umsatzniveau zwischen 148 Mio. EUR und 158 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis ohne Währungseffekte zwischen 6,8 Mio. EUR und 8 Mio. EUR realistisch gewesen. Nachdem die Umsätze bis Ende Februar 2022 noch im Rahmen der Planung lagen, hat sich die Situation bei den Rohstoffen und Energien weiter verschärft und Beschaffungspreise sind in Folge des Ukraine-Kriegs seit Anfang 2022 stark angestiegen. Dies wird die Rohertragsmarge und die Ergebnisse von A.S. Création voraussichtlich in einem stärkeren Ausmaß belasten, als dieses in der bisherigen Planung berücksichtigt war.

