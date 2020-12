DGAP-News: Aareal Bank arrangiert Finanzierungspaket über zwei Top-Logistik- und Industrieimmobilienparks für CTP in Tschechien (deutsch)

Aareal Bank arrangiert Finanzierungspaket über zwei Top-Logistik- und Industrieimmobilienparks für CTP in Tschechien

^ DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien Aareal Bank arrangiert Finanzierungspaket über zwei Top-Logistik- und Industrieimmobilienparks für CTP in Tschechien

16.12.2020 / 11:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aareal Bank arrangiert Finanzierungspaket über zwei Top-Logistik- und Industrieimmobilienparks für CTP in Tschechien

- Die Aareal Bank hat die Refinanzierung über rund 403,5 Mio. EUR für CTP, einen Betreiber und Entwickler von Logistik- und Industrieimmobilien, arrangiert, übernommen und vollständig ausgezahlt

- Nach Abschluss wurde die Finanzierung an die pbb Deutsche Pfandbriefbank und mehrere deutsche Versicherungsgesellschaften syndiziert

Wiesbaden, 16. Dezember 2020 - Die Aareal Bank hat für die private Immobilienentwicklungsgesellschaft CTP die Refinanzierung von zwei Logistik- und Industrieparks an Premiumstandorten in Tschechien arrangiert und übernommen. Die Aareal Bank agierte als Lead Arranger, Sole Lender sowie als Facility und Security Agent. Die Finanzierungszusage beläuft sich auf rund 403,5 Mio. EUR über eine Laufzeit von zehn Jahren.

Aareal Bank finanziert Wachstumsstrategie von CTP in äußerst vielversprechendem Marktsegment

CTP, eines der fünf größten Logistikimmobilienunternehmen Europas und der größte Immobilieninvestor und -entwickler im Logistikbereich in Mittel- und Osteuropa, refinanziert mit dem Krediterlös zwei Premiumlogistikparks mit insgesamt 32 Objekten. Die Standorte der Parks sind in Bor, nahe der tschechisch-deutschen Grenze, sowie nahe Brünn, der zweitgrößten Stadt des Landes.

"Die Zusammenarbeit mit der Aareal Bank bei diesem Refinanzierungspaket läuft sehr gut. Das Projekt passt zu unserer Strategie, im Rahmen derer wir unseren Kreditgeberkreis konsolidieren und diversifizieren, während wir gleichzeitig die Kreditbedingungen und unsere finanzielle Stabilität insgesamt verbessern", sagt Zdenk Raus, Group Treasurer bei CTP.

"Wir freuen uns, mit CTP als führendem und innovativem Anbieter von Logistikimmobilien in Mittel- und Osteuropa unsere eigene geographische Reichweite zu vergrößern", erklärt Christof Winkelmann, Mitglied des Vorstands der Aareal Bank und fügt hinzu: "Dabei zeichnet sich das Segment der Logistikimmobilien in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten nicht nur durch Stabilität, sondern auch durch gute Entwicklungsperspektiven aus. Dank dieser Kombination konnten wir mit der pbb Deutsche Pfandbriefbank und deutschen Versicherungsgesellschaften erstklassige Partner für das Post-Closing-Kreditkonsortium gewinnen."

Als gewerblicher Immobilieninvestor, -entwickler und -verwalter bietet CTP im Logistikimmobiliensektor eine umfassende Dienstleistungspalette an. Die Gruppe ist auf die Investition in sowie den Bau und die Verwaltung von kundenorientierten High-Tech-Business- und Logistikparks für führende internationale und tschechische Unternehmen spezialisiert, die strategisch in neue oder erweiterte Projekte investieren. In Mittel- und Osteuropa ist CTP der größte Full-Service-Investor und -Entwickler von Top-Industrie- und Logistikimmobilien. Das Kernportfolio der Gruppe besteht aus Spitzenobjekten mit einer Gesamtfläche von sechs Millionen Quadratmetern an mehr als 100 strategischen Standorten in sechs mittel- und osteuropäischen Ländern (Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Serbien, Rumänien und Polen). Im Rahmen seiner langfristigen Verpflichtung zum Bau der und Investition in die effizientesten und nachhaltigsten Gebäude hat CTP bereits über 90 % seines Logistik- und Industrieportfolios von BREEAM zertifizieren lassen ("Sehr gut" oder "Exzellent"); bis Ende 2021 will das Unternehmen CO2-neutral sein.

Ergänzendes Bildmaterial zur redaktionellen Nutzung steht Ihnen unter diesem Link zum Download zur Verfügung.

Ansprechpartner Sven Korndörffer Telefon: +49 611 348 2306 sven.korndoerffer@aareal-bank.com

René Hartmann Telefon: +49 611 348 3438 renepascal.hartmann@aareal-bank.com

Über die Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Consulting/Dienstleistungen Bank und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Consulting/Dienstleistungen Bank bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft in Europa und deren Partner im digitalen Zeitalter, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie bietet wegweisende und sichere Beratungs-, Software und Service-Lösungen zur Optimierung der IT-gestützten Geschäftsprozesse sowie zum Ausbau von Geschäftsmodellen. Das digitale Angebotsportfolio Aareon Smart World vernetzt Unternehmen der Immobilienwirtschaft und angrenzender Branchen mit Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern sowie technischen Geräten in Wohnungen und Gebäuden.

16.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com

ISIN: DE0005408116

WKN: 540811 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm EQS News ID: 1155584

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1155584 16.12.2020

°