DGAP-News: Aareal Bank Gruppe setzt positive Entwicklung mit gutem dritten Quartal fort (deutsch)

Aareal Bank Gruppe setzt positive Entwicklung mit gutem dritten Quartal fort

Aareal Bank Gruppe setzt positive Entwicklung mit gutem dritten Quartal fort

- Konzernbetriebsergebnis steigt im dritten Quartal auf 50 Mio. EUR (Q3 2020: 11 Mio. EUR), im Neun-Monatszeitraum auf 123 Mio. EUR (9M 2020: 24 Mio. EUR)

- Zinsüberschuss trotz niedrigen Zinsumfelds sowohl im Vergleich zum Vorjahresquartal (+21%) als auch zum Vorquartal (+9%) deutlich gesteigert

- Starkes Neugeschäft in der gewerblichen Immobilienfinanzierung -Gesamtjahresziel für Portfoliovolumen nun bei rund 30 Mrd. EUR

- Vorstandsvorsitzender Jochen Klösges: "Die erfreulichen Zahlen für die ersten neun Monate zeigen, dass die Aareal Bank Gruppe auf dem richtigen Weg ist und dass die eingeleiteten Wachstumsinitiativen Wirkung zeigen. Mit Blick auf die weitere Entwicklung der Pandemie im laufenden Winterquartal bleiben wir jedoch weiterhin wachsam."

- Finanzvorstand Marc Heß: "Die Aareal Bank setzt ihre Strategie konsequent um und konnte aufgrund des gestiegenen Portfoliovolumens und guter Margen den höchsten Zinsüberschuss seit vier Jahren ausweisen. Gleichzeitig blieben im neu akquirierten Geschäft bei guten Risikoprofilen die Beleihungswerte auf einem komfortablen Niveau."

Wiesbaden, 11. November 2021 - Die Aareal Bank Gruppe hat ihren Wachstumskurs fortgesetzt und das Konzernbetriebsergebnis für das dritte Quartal auf 50 Mio. EUR gesteigert. Der Zinsüberschuss stieg trotz des niedrigen Zinsumfelds um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, was auf das erfolgreiche Portfoliowachstum und die Nutzung der sich bietenden Marktchancen zurückzuführen ist. Dabei bleiben die Weichen bei der Aareal Bank weiterhin auf kontrolliertes, risikobewusstes Wachstum gestellt. Die Risikovorsorge ging im Vorjahresvergleich zurück, lag aber pandemiebedingt weiterhin über dem durchschnittlichen Vorkrisenniveau.

Jochen Klösges, seit 15. September 2021 Vorstandsvorsitzender der Aareal Bank, sagte: "Die erfreulichen Zahlen für die ersten neun Monate zeigen, dass die Aareal Bank Gruppe auf dem richtigen Weg ist und dass die eingeleiteten Wachstumsinitiativen Wirkung zeigen. Mit Blick auf die weitere Entwicklung der Pandemie im laufenden Winterquartal bleiben wir jedoch weiterhin wachsam."

Finanzvorstand Marc Heß erklärte: "Die Aareal Bank setzt ihre Strategie konsequent um und konnte aufgrund des gestiegenen Portfoliovolumens und guter Margen den höchsten Zinsüberschuss seit vier Jahren ausweisen. Gleichzeitig blieben im neu akquirierten Geschäft bei guten Risikoprofilen die Beleihungswerte auf einem komfortablen Niveau."

Das Konzernbetriebsergebnis erhöhte sich im dritten Quartal auf 50 Mio. EUR (Q3 2020: 11 Mio. EUR und Q2 2021: 41 Mio. EUR) bzw. 123 Mio. EUR nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres (9M 2020: 24 Mio. EUR). Die wesentlichen Ertragskomponenten entwickelten sich dabei positiv:

Der Zinsüberschuss legte im dritten Quartal im Vorjahresvergleich um 21 Prozent zu. Er stieg deutlich auf 155 Mio. EUR (Q3 2020: 128 Mio. EUR; Q2 2021: 142 Mio. EUR) an und erreichte damit einen erneuten Höchststand der letzten vier Jahre. Hier schlagen sich der strategiekonforme Ausbau des Portfoliovolumens und damit des zinstragenden Geschäfts sowie die guten Margen des Neugeschäfts der vergangenen Quartale positiv nieder. Der TLTRO-Zinsbonus lag gegenüber dem Vorquartal unverändert bei rund 7 Mio. EUR.

Der Provisionsüberschuss lag mit 56 Mio. EUR auf einem stabilen Niveau (Q3

2020: 57 Mio. EUR). Insgesamt stieg er in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres dank des Umsatzwachstums der IT-Tochter Aareon und im Segment Banking & Digital Solutions auf 174 Mio. EUR (9M 2020: 168 Mio. EUR).

Die Risikovorsorge blieb auch im dritten Quartal mit 39 Mio. EUR (Q3 2020: 61 Mio. EUR) erneut deutlich unter dem Vorjahreszeitraum. Nach neun Monaten lag sie demnach bei 79 Mio. EUR (9M 2020: 167 Mio. EUR). Dennoch bleibt die Aareal Bank angesichts zuletzt wieder steigenden Fallzahlen in vielen Ländern mit Blick auf die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie im laufenden Winterquartal vorsichtig und belässt daher die für das Gesamtjahr prognostizierte Risikovorsorge innerhalb der bereits kommunizierten Spanne von 125 bis 200 Mio. EUR (inklusive Ergebnis aus Finanzinstrumenten fvpl).

Der Verwaltungsaufwand stieg mit 125 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht an (Q3 2020: 114 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten lag er damit bei 393 Mio. EUR (9M 2020: 352 Mio. EUR). Hier schlugen sich insbesondere wachstumsbedingte Kosten und Investitionen der Aareon nieder. Das Vorjahresergebnis war auch pandemiebedingt von geringeren Kosten geprägt.

Nach Berücksichtigung von Steuern in Höhe von 27 Mio. EUR betrug das auf die Eigentümer der Aareal Bank AG entfallende Konzernergebnis 23 Mio. EUR (Q3

2020: 0 Mio. EUR). Unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe (3 Mio. EUR), ergab sich ein den Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis von 20 Mio. EUR (Q3 2020: -4 Mio. EUR).

Die Aareal Bank ist weiterhin sehr solide kapitalisiert. Die harte Kernkapitalquote (CET 1) lag per 30. September 2021 bei auch im internationalen Vergleich sehr komfortablen 21,5 Prozent. Die Gesamtkapitalquote belief sich auf 28,1 Prozent. Die unter Berücksichtigung des finalen Rahmenwerks des Baseler Ausschusses ermittelte und für die Kapitalsteuerung relevante harte Kernkapitalquote (sogenannte Basel IV Quote (phase-in)) lag bei 17,8 Prozent.

Die Aareal Bank hat am 2. November zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Dezember 2021 eingeladen, um die Aktionäre der Aareal Bank, wie im Februar 2021 angekündigt, über die zweite Tranche der Dividende für das Geschäftsjahr 2020 abstimmen zu lassen. Diese soll 1,10 Euro je Aktie betragen. Die Gespräche mit den potenziellen Investoren Centerbridge und Advent, über die die Aareal Bank am 7. Oktober informiert hatte, dauern jedoch noch an. Für den Fall einer Angebotsankündigung könnte, je nach Angebotsinhalt, auch der Dividendenvorschlag für die außerordentliche Hauptversammlung auf dem Prüfstand stehen.

Entwicklung der Geschäftssegmente

Im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen blieb das Neugeschäft auf einem hohen Niveau. Gegenüber dem Vorjahresquartal verdoppelte es sich fast auf 2,8 Mrd. EUR (Q3 2020: 1,5 Mrd. EUR). Damit belief sich das Neugeschäft in den ersten neun Monaten auf 6,1 Mrd. EUR, gut 46 Prozent mehr als im Vorjahr (9M 2020: 4,2 Mrd. EUR). Für das Gesamtjahr werden weiterhin 7 bis 8 Mrd. EUR erwartet, aus heutiger Sicht jedoch am oberen Ende dieser Spanne. Dank des hohen Neugeschäfts stieg das Portfoliovolumen per 30. September auf 29,6 Mrd. EUR - eine Steigerung um 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Damit wurde das bislang zum Jahresende angestrebte Niveau bereits übertroffen. Die Aareal Bank strebt nunmehr bereits für Ende 2021 das für 2022 geplante Niveau von rund 30 Mrd. EUR an. An ihrer konservativen Kreditvergabepolitik mit guten Risiko-Ertragsprofilen hielt die Aareal Bank weiterhin fest: Die durchschnittlichen Bruttomargen im neu akquirierten Geschäft lagen in den ersten neun Monaten mit rund 225 Basispunkten auf einem sehr guten Niveau, bei gleichzeitig komfortablen Beleihungswerten (LTVs) von 57 Prozent.

Ihre ESG-Aktivitäten in der Immobilienfinanzierung setzte die Aareal Bank im abgelaufenen Quartal erfolgreich fort. Unter ihrem "Green Finance Framework - Lending" wurden erste "grüne" Finanzierungen abgeschlossen, darunter ein Hypothekenkredit für die australische Pro-invest Group sowie für Cerberus Capital Management und Highgate in Großbritannien. Insgesamt wurden damit seit Juni 2021 275 Mio. EUR an grünen Finanzierungen ausgereicht.

Das Segment Banking & Digital Solutions, in dem das eigenkapitalschonende Geschäft der Bank gebündelt ist, erwirtschaftete einen Provisionsüberschuss von 7 Mio. EUR (Q3 2020: 6 Mio. EUR). Die Nachfrage nach digitalen Produkten wie Aareal Meter und Aareal Aval hielt an und trägt zunehmend zur positiven Entwicklung des Geschäftssegments bei. Zudem wurde die Aareal Exchange & Payment Platform für Anwendungsfälle in der Energiewirtschaft ausgebaut. Die auf Mietkautionsbürgschaften spezialisierte Tochtergesellschaft plusForta hat darüber hinaus mit "heysafe" eine durchgehend digitale Kautionsbürgschaftslösung an den Markt gebracht.

Bei der IT-Tochter Aareon stiegen die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres von 188 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 195 Mio. EUR an, wobei die Dynamik bei den digitalen Produkten weiter anhielt. Dies ist einerseits auf Initiativen des Wertschöpfungsprogramms (VCP) und anderseits auf die getätigten Akquisitionen von Arthur, Twinq, Fixflo, Tilt, wohnungshelden und der GAP-Group zurückzuführen. Mit der jüngsten Akquisition der GAP-Group, einem der großen Anbieter von ERP-Software für die Wohnungswirtschaft im deutschen Markt hat die Aareon im laufenden Jahr insgesamt sechs Unternehmen übernommen. Der adjusted EBITDA lag trotz anhaltender Corona-Belastungen im dritten Quartal mit 13 Mio. EUR auf etwa dem gleichen Niveau beziehungsweise in den gesamten ersten neun Monaten mit 42 Mio. EUR leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Ausblick: Prognose für das Konzernbetriebsergebnis 2021 bestätigt

Die Aareal Bank Gruppe geht weiterhin von einem "swoosh"-förmigen Verlauf der volkswirtschaftlichen Entwicklung aus. Allerdings zogen zuletzt die Corona-Fallzahlen in vielen Ländern wieder an und erhöhen die Unsicherheit mit Blick auf den Verlauf der Pandemie im laufenden Winterquartal. Basierend auf diesen Annahmen und nach heutigem Ermessen erwartet die Aareal Bank Gruppe im Gesamtjahr 2021 bei einer unverändert belassenen Risikovorsorge-Guidance weiterhin ein deutlich positives Betriebsergebnis in einer Spanne von 100 bis 175 Mio. EUR.

Über die Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten. Die Aareal Bank Gruppe - Wesentliche Kennzahlen

01.01.-30.09- 01.01.-30.09- .2021 .2020

Ergebnisgrößen Betriebsergebnis (Mio. EUR) 123 24 Konzernergebnis (Mio. EUR) 56 17 Stammaktionären zugeordnetes 44 3 Konzernergebnis (Mio. EUR) 1) Cost Income Ratio (%) 2) 43,4 44,0 Ergebnis je Stammaktie (EUR) 1) 0,73 0,06 RoE vor Steuern (%) 1) 3) 5,6 0,3 RoE nach Steuern (%) 1) 3) 2,3 0,2 30.09.2021 31.12.2020

Bilanz Immobilienfinanzierungen (Mio. EUR) 4) 29.046 27.181 Eigenkapital (Mio. EUR) 3.038 2.967 Bilanzsumme (Mio. EUR) 46.751 45.478

Aufsichtsrechtliche Kennziffern 5) Risikogewichtete Aktiva (Mio. EUR) 10.803 12.138 Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%) 21,5 18,8 Kernkapitalquote (T1-Quote) (%) 24,2 21,3 Gesamtkapitalquote (TC-Quote) (%) 28,1 28,0

Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%) 17,8 17,3 - Basel IV (phase-in) - 6)

Mitarbeiter 3.115 2.982 1) Die Ergebniszuordnung erfolgt unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe.

2) Nur Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen. Im Hinblick auf eine branchenübliche Darstellung wurden die Bankenabgabe und der Beitrag zur Einlagensicherung nicht berücksichtigt. Die Vorjahreszahl wurde entsprechend angepasst.

3) Auf das Jahr hochgerechnet

4) Ohne Privatkundengeschäft von 0,3 Mrd. EUR (31. Dezember 2020: 0,3 Mrd. EUR) und Kommunalkreditgeschäft der ehemaligen Westdeutsche ImmobilienBank AG (ehemalige WestImmo) von 0,3 Mrd. EUR (31. Dezember 2020: 0,3 Mrd. EUR)

5) 31. Dezember 2020: abzüglich einer geplanten Dividende von 1,50 EUR je Aktie im Jahr 2021 und zeitanteiliger Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe. Die Dividendenzahlung von 1,50 EUR in 2021 für 2020 muss in zwei Schritten erfolgen. Unter Einhaltung der am 15. Dezember 2020 durch die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichten Vorgaben errechnete sich ein ausschüttungsfähiger Betrag von 0,40 EUR je Aktie. Der entsprechende Gewinnverwendungsvorschlag wurde in der regulären Hauptversammlung im Mai 2021 beschlossen. Am 2. November 2021 wurde für den 9. Dezember 2021 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um wie geplant in Abänderung des Gewinnverwendungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 18. Mai 2021 über die beabsichtigte verbleibende Ausschüttung von 1,10 EUR je Aktie zu entscheiden.

30. September 2021: abzüglich der verbleibenden geplanten Dividende von 1,10 EUR je Aktie im Jahr 2021 und inklusive Zwischengewinn 2021 nach Abzug zeitanteiliger Dividende gemäß Dividendenpolitik und zeitanteiliger Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe. Die SREP-Empfehlungen zum NPL-Bestand und die NPL-Guidelines der EZB für neue NPLs wurden berücksichtigt. Die CET1-Quote der aufsichtsrechtlichen Meldung zum 30. September 2021 betrug 20,6 %, da die Aareal Bank zum 30. September 2021 bei der EZB keinen Antrag auf Gewinneinbeziehung gestellt hat.

6) Zugrunde liegende RWA-Schätzung auf Basis des höheren Werts zwischen dem revised AIRBA und dem revised KSA phase-in basierend auf der Entwurfsfassung zur europäischen Umsetzung von Basel IV der Europäischen Kommission (KOM) vom 27. Oktober 2021; konservative Kalkulation der für die Aareal Bank wesentlichen Auswirkungen vorbehaltlich der finalen EU-Implementierung ebenso wie der Umsetzung weiterer regulatorischer Anforderungen wie den EBA Requirements

Gewinn- und Verlustrechnung der ersten neun Monate 2021 (nach IFRS)

01.01.-30.- 01.01.-30.- Verän- 09.2021 09.2020 derung

Mio. EUR Mio. EUR %

Zinsüberschuss 435 373 17 Risikovorsorge 79 167 -53 Provisionsüberschuss 174 168 4 Abgangsergebnis 15 19 -21 Ergebnis aus Finanzinstrumenten fvpl -7 -11 -36 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen -4 4 -200 Ergebnis aus at equity bewerteten -1 0 Unternehmen Verwaltungsaufwand 393 352 12 Sonstiges betriebliches Ergebnis -17 -10 70 Betriebsergebnis 123 24 413 Ertragsteuern 67 7 857 Konzernergebnis 56 17 229 Nicht beherrschenden Anteilen 2 2 0 zurechenbares Konzernergebnis Eigentümern der Aareal Bank AG 54 15 260 zurechenbares Konzernergebnis Ergebnis je Aktie (EpS) Eigentümern der Aareal Bank AG 54 15 260 zurechenbares Konzernergebnis 1) davon Stammaktionären zugeordnet 44 3 davon AT1-Investoren zugeordnet 10 12 -17 Ergebnis je Stammaktie (EUR) 2) 0,73 0,06

Ergebnis je AT1-Anteil (EUR) 3) 0,10 0,12 -17

1) Die Ergebniszuordnung erfolgt unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe.

2) Das Ergebnis je Stammaktie errechnet sich, indem das den Stammaktionären der Aareal Bank AG zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Stammaktien (59.857.221 Stück) dividiert wird. Das Ergebnis je Stammaktie (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je Stammaktie.

3) Das Ergebnis je AT1-Anteil errechnet sich, indem das den AT1-Investoren zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Anteile bezogen auf 3 EUR (rechnerisch 100.000.000 Anteile) dividiert wird. Das Ergebnis je AT1-Anteil (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je AT1-Anteil.

Gewinn- und Verlustrechnung des dritten Quartals 2021 (nach IFRS)

3. 3. Verände- Quartal Quartal rung 2021 2020 Mio. EUR Mio. EUR % Zinsüberschuss 155 128 21 Risikovorsorge 39 61 -36 Provisionsüberschuss 56 57 -2 Abgangsergebnis 7 3 133 Ergebnis aus Finanzinstrumenten fvpl -3 -4 -25 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen -2 2 -200 Ergebnis aus at equity bewerteten 0 0 0 Unternehmen Verwaltungsaufwand 125 114 10 Sonstiges betriebliches Ergebnis 1 0 Betriebsergebnis 50 11 355 Ertragsteuern 27 10 170 Konzernergebnis 23 1 Nicht beherrschenden Anteilen 0 1 -100 zurechenbares Konzernergebnis Eigentümern der Aareal Bank AG 23 0 zurechenbares Konzernergebnis Ergebnis je Aktie (EpS) Eigentümern der Aareal Bank AG 23 0 zurechenbares Konzernergebnis 1) davon Stammaktionären zugeordnet 20 -4 -600 davon AT1-Investoren zugeordnet 3 4 -25 Ergebnis je Stammaktie (EUR) 2) 0,33 -0,05 -760 Ergebnis je AT1-Anteil (EUR) 3) 0,03 0,04 -25 1) Die Ergebniszuordnung erfolgt unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe.

2) Das Ergebnis je Stammaktie errechnet sich, indem das den Stammaktionären der Aareal Bank AG zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Stammaktien (59.857.221 Stück) dividiert wird. Das Ergebnis je Stammaktie (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je Stammaktie.

3) Das Ergebnis je AT1-Anteil errechnet sich, indem das den AT1-Investoren zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Anteile bezogen auf 3 EUR (rechnerisch 100.000.000 Anteile) dividiert wird. Das Ergebnis je AT1-Anteil (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je AT1-Anteil.

Segmentergebnisse für die ersten neun Monate 2021 (nach IFRS)

Stru- Ban- Aareon Konso- Aa-

ktu- kin- lidie- re-

rier- g & rung / al

te Di- Über- Ban-

Immo- gi- lei- k

bili- tal tung Kon-

enfi- So- zer-

nan- lu- n

zie- ti- run- ons gen

01.0- 01.01.- 01.- 01.01.- 01.01.- 01.- 01.01.- 01.- 01.- 01.01.-

1.- - 01.- - - 01.- - 01.- 01.- -

30.0- 30.09. - 30.09. 30.09. - 30.09. - - 30.09.

9. 2020 30.- 2020 2021 30.- 2021 30.- 30.- 2020

2021 09. 09. 09. 09.

202- 202- 202- 202-

1 0 0 1

Mio- . EUR

Zin- 406 345 33 29 -4 -1 0 0 435 373

sü- ber- sch- uss

Ri- 79 167 0 0 79 167

si- ko- vor- sor- ge

Pro- 6 4 20 18 157 155 -9 -9 174 168

vi- si- ons- übe- rsc- hus- s

Ab- 15 19 15 19

gan- gs- er- geb- nis

Er- -7 -11 0 0 -7 -11

geb- nis aus Fin- anz- in- str- um- en- ten fv- pl

Er- -4 4 -4 4

geb- nis aus Si- che- run- gs- zu- sam- men- hän- gen

Er- -1 0 0 -1 0

geb- nis aus at equ- ity be- wer- te- ten Un- ter- neh- men

Ver- 193 173 53 50 156 138 -9 -9 393 352

wal- tun- gs- auf- wan- d

Son- -21 -11 0 0 4 1 0 0 -17 -10

sti- ges be- tri- eb- li- che- s Er- geb- nis

Be- 123 10 -1 -3 1 17 0 0 123 24

tri- ebs- er- geb- nis

Er- 68 4 -1 -2 0 5 67 7

tra- gst- eu- ern

Kon- 55 6 0 -1 1 12 0 0 56 17

zer- ner- geb- nis

Nic- 0 0 0 0 2 2 2 2

ht be- her- rsc- hen- den An- tei- len zu- re- che- nba- res Kon- zer- ner- geb- nis

Ei- 55 6 0 -1 -1 10 0 0 54 15

gen- tü- mer- n der Aa- re- al Ban- k AG zu- re- che- nba- res Kon- zer- ner- geb- nis

Al- 1.67- 1.817 260 194 38 42 562 450 2.5- 2.503

lo- 7 37

kie- rte- s Ei- gen- ka- pi- tal 1)

RoE 3,6 -0,4 -0,- -0,5 -3,1 30,- 2,3 0,2

nac- 1 2 h Ste- uer- n (%) 2) 3) 1) Im Hinblick auf die Steuerung erfolgt die Berechnung des allokierten Eigenkapitals für alle Segmente auf Basis des Kapitalsbedarfs nach Basel IV (phase-in). Das bilanzielle Eigenkapital weicht hiervon ab. Das bilanzielle Eigenkapital der Aareon beträgt 141 Mio. EUR. 2) Auf das Jahr hochgerechnet 3) Die Ergebniszuordnung erfolgt unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe. Segmentergebnisse des dritten Quartals 2021 (nach IFRS)

Struk- Ban- Aare- Konso- Aare-

turier- king on lidie- al

te & rung Bank

Immobi- Digi- / Kon-

lienfi- tal Über- zern

nanzie- Solu- lei- rungen tions tung

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Quar- Quar- Quar- Quar- Quar- Quar- Quar- Quar- Quar- Quar-

tal tal tal tal tal tal tal tal tal tal

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Mio. EUR

Zinsü- 146 119 11 9 -2 0 0 0 155 128

ber- schuss

Risiko- 39 61 0 0 39 61

vorsor- ge

Provisi- 2 1 7 6 50 53 -3 -3 56 57

onsüber- schuss

Abgangs- 7 3 7 3

ergeb- nis

Ergeb- -3 -4 0 -3 -4

nis aus Finanz- instru- menten fvpl

Ergeb- -2 2 -2 2

nis aus Siche- rungszu- sammen- hängen

Ergeb- 0 0 0 0

nis aus at equity bewerte- ten Unter- nehmen

Verwal- 59 56 17 15 52 46 -3 -3 125 114

tungs- aufwand

Sonsti- -1 0 0 0 2 0 0 0 1 0

ges betrieb- liches Ergeb- nis

Be- 51 4 1 0 -2 7 0 0 50 11

triebs- ergeb- nis

Ertrag- 28 9 0 -1 -1 2 27 10

steuern

Konzern- 23 -5 1 1 -1 5 0 0 23 1

ergeb- nis

Nicht 0 0 0 0 0 1 0 1

beherr- schen- den Antei- len zure- chenba- res Konzern- ergeb- nis

Eigentü- 23 -5 1 1 -1 4 0 0 23 0

mern der Aareal Bank AG zure- chenba- res Konzern- ergeb- nis

