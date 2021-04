DGAP-News: Aareal Bank weist Forderung von Petrus nach Neubesetzung des Aufsichtsrates zurück (deutsch)

Aareal Bank weist Forderung von Petrus nach Neubesetzung des Aufsichtsrates zurück

^ DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges Aareal Bank weist Forderung von Petrus nach Neubesetzung des Aufsichtsrates zurück

08.04.2021 / 09:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aareal Bank weist Forderung von Petrus nach Neubesetzung des Aufsichtsrates zurück

Wiesbaden, 08. April 2021. Der Aufsichtsrat der Aareal Bank AG weist die Forderung von Petrus Advisers Ltd. nach einer teilweisen Neubesetzung des Gremiums zurück, da sie jeglicher Grundlage entbehrt. Wie am 31. März per Ad-hoc-Mitteilung kommuniziert, drängt der Investor auf die Neubesetzung von drei der acht Sitze der Anteilseignervertreter, darunter auch des Aufsichtsratsvorsitzes. Drei amtierende Aufsichtsratsmitglieder werden explizit zum Rücktritt aufgefordert, um zur kommenden Ordentlichen Hauptversammlung am 18. Mai Platz für drei von Petrus vorgeschlagene Ersatzkandidaten zu machen.

Die Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch erklärte dazu: "Die Aufsichtsratsmitglieder haben ein Mandat zur Beratung, Überwachung und mitunternehmerischen Kontrolle des Unternehmens durch die Hauptversammlung als Souverän "für eine bestimmte Amtszeit" und eben nicht "auf Widerruf" erhalten. Der Aufsichtsrat ist vollbesetzt und die Amtszeit sämtlicher Mitglieder läuft. Es gibt weder rechtliche noch sonstige Gründe für eine Amtsniederlegung. Bei jedem regulären Amtszeitende auf Anteilseignerseite wird der Nominierungsausschuss - wie in der Vergangenheit - einen breiten, klar strukturierten und transparenten Kandidatensuchprozess unternehmen und wie in 2019/2020 selbstverständlich auch Anregungen wesentlicher Investoren für Kandidaten aufnehmen."

Im Vorfeld der Hauptversammlung 2020 hatte eine ausführliche Diskussion mit sämtlichen wesentlichen Investoren, darunter auch Petrus Advisers, sowie Stimmrechtsberatern über das Kompetenzprofil des Aufsichtsrates, seine personelle Besetzung, die Ausschussstruktur sowie die Amtszeiten stattgefunden. Das Ergebnis dieser Corporate Governance-Sondierung war die Verkürzung der Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder, die Einführung gestufter Amtszeiten (sog. staggered board) sowie eine Neubesetzung des Aufsichtsrats im Sinne eines "board refreshment". Diese sehr transparente und breit sondierte Corporate Governance-Reform hatte große Unterstützung durch die Anteilseigner in der Hauptversammlung 2020 erhalten. Die sechs seinerzeit zur Aufsichtsratswahl stehenden Kandidaten erhielten zwischen 99,68 und 99,72 Prozent der Stimmen. Dies gilt auch für die nun von Petrus zum Rücktritt aufgeforderten und erst im letzten Jahr gewählten Aufsichtsratsmitglieder.

Folglich sind in der am 6. April 2021 mit der Einladung zur diesjährigen Ordentlichen Hauptversammlung am 18. Mai 2021 veröffentlichten Tagesordnung aufgrund der noch laufenden Amtszeiten aller aktuellen Mandatsträger keine Wahlvorschläge der Verwaltung für den Aufsichtsrat enthalten.

Ansprechpartner Christian Feldbrügge Telefon: +49 611 348 2280 Christian.Feldbruegge@aareal-bank.com

Anja Käfer-Rohrbach Telefon: +49 611 348 2298 Anja.Kaefer-Rohrbach@Aareal-Bank.com

Über die Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft in Europa und deren Partner im digitalen Zeitalter, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie bietet wegweisende und sichere Beratungs-, Software und Service-Lösungen zur Optimierung der IT-gestützten Geschäftsprozesse sowie zum Ausbau von Geschäftsmodellen. Das digitale Angebotsportfolio Aareon Smart World vernetzt Unternehmen der Immobilienwirtschaft und angrenzender Branchen mit Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern sowie technischen Geräten in Wohnungen und Gebäuden.

08.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com

ISIN: DE0005408116

WKN: 540811 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm EQS News ID: 1182158

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1182158 08.04.2021

°