* Abivax veranstaltet am 17. Februar 2022 von 12:00 - 13:00 Uhr MEZ ein Satellite Symposium auf dem 17. ECCO-Kongress zum Potential von ABX464, die medizinischen Bedürfnisse von Patienten mit Colitis ulcerosa (CU) zu adressieren

* Präsentationen werden von den international anerkannten Meinungsführern Prof. Dr. med. Bruce Sands und Prof. Dr. med. William Sandborn gehalten

* Die US-amerikanische und die europäische Zulassungsbehörde haben kürzlich ihre Unterstützung zur Überführung von ABX464 in ein zulassungsrelevantes Phase-3-Studienprogramm in der Indikation CU zum Ausdruck gebracht; Abivax plant den Einschluss der ersten Patienten im Laufe des zweiten Quartals 2022

PARIS, Frankreich, 8. Februar 2022 - 18:00 Uhr (MEZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, das neuartige Therapien entwickelt, die das Immunsystem zur Behandlung von entzündlichen und viralen Erkrankungen sowie Krebs modulieren, lädt zu seinem Satellite Symposium auf dem 17. ECCO-Kongress ein. Der Kongress findet virtuell vom 16.-19. Februar 2022 und ist eine der weltweit führenden Konferenzen im Bereich entzündlicher Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn.

Prof. Dr. med. Hartmut J. Ehrlich, CEO von Abivax, fügte hinzu: "Unser Satellite Symposium auf dem ECCO Kongress legt den Fokus auf den anhaltend hohen medizinischen Bedarf bei der Behandlung von Colitis ulcerosa und wie der neuartige Wirkmechanismus von ABX464 die bestehenden Unzulänglichkeiten adressieren könnte. Die Teilnehmer werden einen Überblick zu den bislang im Laufe unserer klinischen Studien generierten Daten mit ABX464 in der Indikation Colitis ulcerosa erhalten, wobei wir insbesondere auf die vielversprechenden Ergebnisse aus den Langzeit-Erhaltungsstudien eingehen werden. Es ist bemerkenswert, dass von allen Patienten, die nach der 8-wöchigen Induktionsbehandlung ein klinisches Ansprechen zeigten, 63,5% der Patienten eine vollständige klinische Remission im Laufe der einjährigen Erhaltungsstudie mit einer einmal täglich einzunehmenden Dosis von 50mg ABX464 erlangen konnten. Dieses Ergebnis ist beispiellos bei der Behandlung von Patienten, die an moderater-bis-schwerer CU leiden. Es zeigt, dass ABX464 das Potential hat, bei der langfristigen Behandlung dieser chronischen Erkrankung einen Paradigmenwechsel einzuleiten."

Registrierte Konferenzteilnehmer können hier am Satellite Symposium teilnehmen und sich die Aufzeichnung der Veranstaltung bis zum 31. Mai 2022 auf der Konferenzplattform der ECCO ansehen.

Im Anschluss an den Kongress wird Abivax die Aufzeichnung seinen Investoren und anderen interessierten Personen auf der Abivax Website zugänglich machen.

Das Programm des Symposiums, weiterführende Informationen zu den jüngsten Fortschritten und Entwicklungsplänen für ABX464 zur Behandlung von CU sowie die Biographien der Referenten stehen Interessenten auf der Abivax Website in englischer Sprache zur Verfügung.

Abivax Satellite Symposium auf dem 17. Kongress der European Crohn's and Colitis Organisation

Das Symposium findet unter dem Vorsitz von Prof. Dr. med. Bruce Sands, M.S. von der Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City, NY, USA, statt. Im Fokus stehen der anhaltende Bedarf an neuen Medikamenten zur Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED), der neuartige Wirkmechanismus von ABX464, die klinischen Daten aus den Phase-2b-Induktions- und Erhaltungsstudien mit ABX464 in der Indikation CU sowie der Eintritt des Produktkandidaten in die klinische Phase-3-Testung.

Im Anschluss an die Präsentation haben die Teilnehmer im Rahmen einer Live-Diskussion die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

T- ABX464, a novel anti-inflammatory drug-candidate for the treatment i- of ulcerative colitis entering into phase 3 clinical testing t- (ABX464, ein neuartiger, entzündungshemmender Wirkstoffkandidat zur e- Behandlung von Colitis ulcerosa startet in die klinische Phase 3) l- : Z- 17. Februar 2022 - von 12:00 - 13:00 Uhr MEZ e- i- t- : P- The continued need to develop novel drugs for ulcerative colitis r- (Der anhaltende Entwicklungsbedarf für neue Medikamente zur o- Behandlung von Colitis ulcerosa) Prof. Dr. med. William Sandborn g- University of California San Diego School of Medicine und r- Mitgründer und Chief Medical Officer von Shoreline Biosciences, San a- Diego, CA, USA ABX464 novel mechanism of action: Upregulation of m- the anti-inflammatory microRNA, miR-124 (ABX464 neuartiger m- Wirkmechanismus: Hochregulierung der Biogenese der : entzündungshemmenden microRNA, miR-124) Didier Scherrer, Ph.D. Vice-President R&D, Abivax, Montpellier, Frankreich Safety and efficacy of ABX464 in a phase 2b study in ulcerative colitis and the implementation of a global phase 3 program (Sicherheit und Wirksamkeit von ABX464 in einer Phase-2b-Studie zur Behandlung von Colitis ulcerosa und Start des klinischen Phase-3-Programms) Prof. Dr. med. Bruce Sands, M.S. Dr. Burrill B. Crohn Professor of Medicine an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City, NY, USA Live-Diskussion *****

Über Abivax (www.abivax.com)

Abivax ist ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, das neuartige Therapien entwickelt, die die physiologischen Entzündungsprozesse und immunologische Reaktionen zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen, Virusinfektionen und Krebs modulieren. Abivax ist an der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Abivax, mit Sitz in Paris und Montpellier, hat zwei Medikamentenkandidaten in der klinischen Entwicklung: ABX464 zur Behandlung schwerer chronisch entzündlicher Erkrankungen und ABX196 zur Behandlung von hepatozellulärem Karzinom. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com.

Kontakte

Abi- Investors LifeSci Press Relations & Investors vax Advisors Ligia Vela-Reid Europe MC Services AG Anne Commu- [1]lvela-reid@lifesciadvi Hennecke nica- sors.com +44 7413 825310 [1]anne.hennecke@mc-services.eu tions 1. +49 211 529 252 22 1. Regi- mailto:lvela-reid@lifesci mailto:anne.hennecke@mc-ser na advisors.com vices.eu Jehle [1]re gi na.je hle@a biva- x.com +33 6 24 50 69 63 1. mail to:re gi na.je hle@a biva- x.com Pub- Public Relations France Public Relations USA Rooney lic DGM Conseil Thomas Partners LLC Jeanene Timberlake Rela- Roborel de Climens [1]jtiberlake@rooneypartners.com tions [1]thomasdeclimens@dgm-co +1 646 770 8858 1. Fran- nseil.fr +33 6 14 50 15 mailto:jtiberlake@rooneypartner ce 84 1. s.com Acti- mailto:thomasdeclimens@dg fin m-conseil.fr Ghis- laine Gaspa- retto [1]gg aspa ret to@ac ti- fin.f- r +33 6 21 10 49 24 1. mail to:g gaspa ret to@ac ti- fin.f- r

