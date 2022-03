DGAP-News: ABO Wind AG: Aufsichtsrat und Gründer würdigen Verdienste des scheidenden Vorstandsvorsitzenden (deutsch)

ABO Wind AG: Aufsichtsrat und Gründer würdigen Verdienste des scheidenden Vorstandsvorsitzenden

Aufsichtsrat und Gründer würdigen Verdienste des scheidenden Vorstandsvorsitzenden

- Andreas Höllinger hat ABO Wind mitgeprägt und erheblich zum Erfolg beigetragen

- Jahresergebnis 2021 und Ausblick für 2022 sind erfreulich

ABO Wind-Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Lukowsky, die Unternehmensgründer und Vorstände Matthias Bockholt und Dr. Jochen Ahn sowie Vorstand Dr. Karsten Schlageter haben die großen Verdienste des scheidenden Vorstandsvorsitzenden Andreas Höllinger für das Unternehmen gewürdigt. ABO Wind hat heute in einer Ad-Hoc-Meldung die einvernehmliche Auflösung des Vertrags mit dem Vorstandsvorsitzenden zum 31. Juli 2022 angekündigt.

"Herr Höllinger ist seit zwanzig Jahren in verantwortlichen Positionen für ABO Wind tätig und hat erheblich zur erfolgreichen Entwicklung beigetragen", sagt Lukowsky. Als erfahrener und versierter Kaufmann habe es Höllinger auch in schwierigen Zeiten wie etwa während der Finanzkrise verstanden, Erneuerbare-Energie-Parks zu finanzieren, die Risiken der Projektentwicklung zu minimieren und eine möglichst große Wertschöpfung für das Unternehmen zu erreichen. Zu seinen Erfolgen zählt der Aufbau der Tochtergesellschaft ABO Wind SARL, die mit rund 140 Kolleg*innen an vier französischen Standorten Wind- und Solarparks entwickelt.

"Während seiner Vorstandszeit hat sich auch der Aktienkurs außerordentlich gut entwickelt", sagt Lukowsky. Erfreulich ist auch der Jahresabschluss 2021, den der Aufsichtsrat heute gebilligt hat und den die Gesellschaft wie angekündigt am kommenden Donnerstag, 17. März, veröffentlichen wird. Der Jahresüberschuss des Konzerns für 2021 beträgt 13,8 Millionen Euro (Vorjahr: 13,1 Millionen Euro). Auch in das Jahr 2022 ist das Unternehmen gut gestartet. "Wir erwarten wiederum ein gutes Ergebnis - mindestens auf dem Niveau des Jahres 2021", sagt Vorstand Matthias Bockholt.

Gemeinsam mit Dr. Jochen Ahn hat Matthias Bockholt ABO Wind 1996 gegründet. Die Familien der beiden halten die Mehrheit der Aktien. Die Gründer gehören dem vierköpfigen Vorstand an. "Seit zwanzig Jahren arbeiten wir eng mit Andreas Höllinger zusammen, wir haben viel von ihm gelernt, und wir haben ihm viel zu verdanken", würdigt Dr. Ahn den scheidenden Vorstandskollegen. Andreas Höllinger verlasse ein gesundes Unternehmen mit guten Perspektiven. "In den vergangenen Monaten haben sich unsere Vorstellungen über die strategische Ausrichtung allerdings voneinander entfernt", sagt Dr. Ahn. "Im Interesse beider Seiten haben wir uns daher einvernehmlich für eine Trennung entschieden."

Andreas Höllinger bedankte sich für die langjährige gute Zusammenarbeit beim Aufsichtsrat und den Unternehmensgründern. "Ich habe sehr gerne für ABO Wind gearbeitet und bin sehr vielen der mehr als 900 Kolleginnen und Kollegen auch persönlich verbunden." Bis zum 31. Juli wird Andreas Höllinger mit weiterhin großem Einsatz für ABO Wind arbeiten, seine Projekte und Verantwortungen übergeben und sich danach neuen Aufgaben widmen. "Ich blicke auf 20 fast immer schöne Jahre bei ABO Wind zurück und wünsche allen Beteiligten für die Zukunft nur das Beste", sagt Höllinger.

