DGAP-News: ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU begrüßt Aufnahme in den SDAX(R) Index (deutsch)

ABOUT YOU begrüßt Aufnahme in den SDAX(R) Index

Hamburg, 6. September 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG (

'ABOUT YOU") wird nach weniger als drei Monaten nach ihrem Börsengang über das Fast Entry-Verfahren in den SDAX(R) aufgenommen. Der Eintritt bestätigt die zunehmende Bedeutung von ABOUT YOU an den Kapitalmärkten.

Nach dem quartalsweise stattfindenden DAX(R) Index-Review am 3. September 2021 hat die Deutsche Börse bekannt gegeben, dass ABOUT YOU mit Wirkung zum 20. September 2021 in den SDAX(R) aufgenommen werden soll. Der Index besteht aus 70 kleineren Unternehmen, sogenannten Small Caps, die den im DAX(R) und MDAX(R) enthaltenen Unternehmen hinsichtlich ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung folgen.

Tarek Müller, Mitgründer und Mitglied im Vorstand für Marketing & Brand:

'Rund drei Monate nach unserem Börsendebüt ist der Eintritt in den renommierten SDAX(R) ein Beleg für die Attraktivität unserer Aktien und das Vertrauen in unser Geschäftsmodell. Wir freuen uns über die höhere Visibilität, die die Aufnahme in den Index für unsere Aktien bedeutet. Das ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich - auf diesen Meilenstein wollen wir aufbauen, um das Offline-Einkaufserlebnis für unsere Kunden weiter zu digitalisieren und die führende globale Online Mode-Plattform zu werden."

Die Aktien von ABOUT YOU werden seit dem 16. Juni 2021 unter dem Ticker-Symbol YOU und der ISIN DE000A3CNK42 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Ein Trading Update zu ABOUT YOUs Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2021/2022 ist für den 28. September 2021 geplant.

ÜBER ABOUT YOU ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein inspirierendes und personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU stehen die Kunden im Fokus, die unterstützt werden, sich individuell durch Mode auszudrücken. Auf der Website aboutyou.com und in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App finden Kunden neben vielfältiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. Mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Nutzern ist ABOUT YOU eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist es in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus seine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien der Gruppe sind seit Juni 2021 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die im Rahmen des Börsengangs der ABOUT YOU Holding AG platzierten Wertpapiere sind bereits im Rahmen einer Privatplatzierung verkauft worden.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "Ziel" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die ABOUT YOU Holding AG gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die ABOUT YOU Holding AG noch deren jeweilige verbundene Unternehmen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sei es aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

