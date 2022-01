DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU treibt strategische Investitionen voran und meldet starkes Wachstum im Q3 2021/2022 (deutsch)

ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU treibt strategische Investitionen voran und meldet starkes Wachstum im Q3 2021/2022

^ DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/9-Monatszahlen ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU treibt strategische Investitionen voran und meldet starkes Wachstum im Q3 2021/2022

11.01.2022 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG Hamburg, 11. Januar 2022

ABOUT YOU treibt strategische Investitionen voran und meldet starkes Wachstum im Q3 2021/2022

* Starkes Wachstum in allen Segmenten führt zu Umsatzsteigerung der Gruppe von 48% im Jahresvergleich im dritten Quartal 2021/2022

* Kundenkennzahlen entwickeln sich positiv (LTM 1): 10,7 Millionen aktive Kunden (+34% im Jahresvergleich), durchschnittliche Bestellhäufigkeit von 2,9x (+6% gegenüber dem Vorjahr) und durchschnittlicher Bestellwert von 58,8 EUR (+5% im Jahresvergleich)

* Internationaler Rollout geht mit starker Skalierung in Südeuropa und Start der ABOUT YOU Global Shipping Platform weiter

* SCAYLE baut Bekanntheit durch Verbesserungen vom Kernprodukt und Markteintritt auf (TME-Umsatz +109% im Jahresvergleich)

* Bereinigte EBITDA-Marge liegt bei -6,0% gegenüber -4,1% in Q3 2020/2021, getrieben durch einmalige Marketinginvestitionen in Südeuropa

* ABOUT YOU prognostiziert Umsatzwachstum in oberer Hälfte der Spanne von 1.725-1.775 Mio. EUR (+48-52% gegenüber dem Vorjahr) auf Konzernebene, Prognose für bereinigtes EBITDA unverändert bei ca. -70 Mio. EUR, Prognose für Capex erhöht sich auf ca. 50 Mio. EUR (von ca. 34 Mio. EUR)

Die ABOUT YOU Holding SE ("ABOUT YOU"), eine der am schnellsten wachsenden digitalen Modeplattformen Europas, hat im dritten Quartal dank signifikanter Investitionen in die internationale Expansion und Marketinginitiativen erneut ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet und vermeldet einen deutlichen Anstieg der Anzahl aktiver Kunden. Unterstützt wurde das Wachstum durch die konsequente Umsetzung der Markteinführungen in Italien, Griechenland, Portugal und Frankreich.

Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO: "Ich bin beeindruckt von der positiven Resonanz, die wir im dritten Quartal in Folge unserer Launch-Events in Südeuropa erlebt haben. Vor allem unsere internationale Expansion sowie der erfolgreiche Launch von SCAYLE, mit dem wir unser B2B-Geschäft weiter ausbauen, haben zu einem starken Quartal beigetragen. Um unser Wachstum auch in Zukunft zu beschleunigen, haben wir im Dezember unsere ABOUT YOU Global Shipping Platform eingeführt; bereits heute liefern wir weltweit in etwa 100 Länder. Wir freuen uns, dass wir unsere Ziele für 2021/2022 erfüllen können und auf dem besten Weg sind, zur weltweit führenden Modeplattform zu werden."

Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal im Vorjahresvergleich um 48,0% auf 512,5 Mio. EUR an (Q3 2020/2021: 346,2 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022 wuchs der Umsatz um 54,8% auf 1.330,2 Mio. EUR (9M 2020/2021: 859,3 Mio. EUR).

Das Commerce-Geschäft von ABOUT YOU hat trotz des volatilen Marktumfeldes in Folge gelockerter Lockdown-Maßnahmen an Aufschwung gewonnen, weil diese insbesondere in den ersten Wochen des Quartals zu einer höheren Nachfrage nach Ausgeh-Mode führten. Die Zahl aktiver Kunden wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 33,6% auf 10,6 Mio. zum Ende des dritten Quartals 2021/2022. Die durchschnittliche Anzahl der Bestellungen lag bei 2,9 und ist im Vergleich zum Vorjahr um 6,4% gestiegen (Q3 2020/2021: 2,7). Darüber hinaus erhöhte sich der durchschnittliche Bestellwert im Jahresvergleich um 5,0% auf 58,8 EUR an (Q3 2020/2021: 56,1 EUR).

Der Umsatz im Segment RoE (Rest of Europe) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 67,7% auf 239,6 Mio. EUR (Q3 2020/2021: 142,8 Mio. EUR). Das Wachstum wurde wesentlich durch die konsequente Umsetzung der großangelegten Launch-Kampagnen von ABOUT YOU in Italien, Griechenland, Portugal sowie Frankreich in den Monaten September und Oktober getrieben. In DACH (Deutschland, Österreich und der Schweiz) erzielte ABOUT YOU im dritten Quartal ein gesundes Wachstum von 27,0% auf 248,4 Mio. EUR (Q3 2020/2021: 195,6 Mio. EUR); wesentliche Treiber waren die WOHOO-Kampagne, die im Oktober die erreichte Marke von 10 Millionen Kunden zelebrierte, sowie der Black Friday, der zu einem signifikanten Umsatzanstieg führte.

ABOUT YOU hat im dritten Quartal zudem sein B2B-Geschäft weiter ausgebaut. Die Skalierung von Bestandskunden sowie Akquisition neuer Firmenkunden resultierte im Vergleich zum Vorjahr in einem signifikanten Umsatzanstieg von 109,1% auf 48,7 Mio. EUR (Q3 2020/2021: 23,3 Mio. EUR). Darüber hinaus hat das Unternehmen Investitionen in das Segment TME (Tech, Media, Enabling) getätigt und im November die neue Marke SCAYLE eingeführt. Durch das wachsende Vertriebsteam und strategische Partnerschaften konnte die eigenständige Organisationseinheit ihre Bekanntheit weiter erhöhen und bietet für die Zukunft erhebliches Wachstumspotenzial.

Aufgrund der fortgesetzten Wachstumsinvestitionen lag das bereinigte EBITDA mit einer Marge von -6,0% bei -30,5 Mio. EUR (Q3 2020/2021: -4,1% bzw. -14,3 Mio. EUR). Im Neunmonatszeitraum verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge leicht auf -4,2% bzw. insgesamt -55,9 Mio. EUR (9M 2020/2021: -4,4% bzw. -37,9 Mio. EUR).

Investitionen in internationale Markteinführungen und Werbeinitiativen haben sich negativ auf die Bruttomarge ausgewirkt und das Verhältnis zwischen Marketingkosten und Umsatzerlösen im dritten Quartal erhöht, während sich das Verhältnis zwischen Fulfillment- und Verwaltungskosten und Umsatz verbesserte.

Das DACH-Segment ist mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 5,5% im dritten Quartal und einem bereinigten EBITDA von 13,6 Mio. EUR (Q3 2020/2021: 15,8 Mio. EUR) weiterhin klar profitabel. Für das Segment RoE verzeichnete ABOUT YOU eine negative bereinigte EBITDA-Marge von -21,1%, was einem bereinigten EBITDA von -50,5 Mio. EUR (Q3 2020/2021: -29,7 Mio. EUR) entspricht. Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 14,6% verzeichnete das TME-Segment im dritten Quartal ein deutliches Wachstum auf 7,1 Mio. EUR (Q3 2020/2021: 1,0 Mio. EUR). Diese Entwicklung war insbesondere vom starken Anstieg der Umsätze im B2B-Bereich mit hohen Margen getrieben.

Hannes Wiese, Mitgründer und Co-CEO: "Wir haben Investitionen in das internationale Wachstum von ABOUT YOU zu unserer obersten Priorität gemacht, das hat sich auch im dritten Quartal ausgezahlt. Neben der starken Wachstumsdynamik bei der Gewinnung von Neukunden, insbesondere in Südeuropa, beobachten wir gute Entwicklungen und Metriken dieser neuen Kundenkohorten. Wir können daher unsere Umsatzprognose für das Geschäftsjahr bestätigen und sind zuversichtlich, die obere Hälfte der Spanne zu erreichen."

Dank der Fortschritte bei den strategischen Zielen bestätigt das Unternehmen seine Umsatzprognose und erwartet Umsatzerlöse auf Konzernebene von 1.725 bis 1.775 Mio. EUR, was einem Wachstum von 48,0% bis zu 52,0% gegenüber dem Vorjahr entspricht, im Geschäftsjahr 2021/2022. Aufgrund der starken Geschäftsergebnisse im dritten Quartal hält es ABOUT YOU nun für realistisch, die obere Hälfte dieser Umsatzprognose zu erreichen. Der Ausblick für das bereinigte EBITDA liegt unverändert bei -70,0 Mio. EUR, da das Wachstum weiterhin mit nachhaltigen Investitionen vorangetrieben werden soll.

Für das am 28. Februar 2022 endende Geschäftsjahr erwartet ABOUT YOU nun einen erhöhten Gesamtinvestitionsaufwand von ca. 50,0 Mio. EUR. Im Wesentlichen ist die Anhebung auf höhere vorgezogene Investitionen in die IT- und Logistik-Infrastruktur zurückzuführen. Für das Nettoumlaufvermögen wird weiterhin von einem negativen Prozentsatz vom Umsatz im niedrigen einstelligen Bereich ausgegangen.

Der Bericht zum dritten Quartal von ABOUT YOU steht auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations zur Verfügung. Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022 sollen am 29. März 2022 vorgelegt werden.

Q3 Q3 YoY 9M 9M YoY 20/2- 21/22 Wachs- 20/2- 21/22 Wachs- 1 tum 1 tum Leistungsindikatoren Konzern Metriken zur Kundenreichweite LTM[1]1 1. #footnote_1 User Sessions pro Monat (in 81,4 124,0 52,2% 81,4 124,0 52,2% Mio.) Anteil der User Sessions 83,4- 84,6% 1,2pp 83,4- 84,6% 1,2pp über mobile Endgeräte (in %) % % Metriken zum Kundenverhalten LTM[1]1 1. #footnote_1 Aktive Kund*innen (in Mio.) 8,0 10,7 33,6% 8,0 10,7 33,6% Durchschnittliche 2,7 2,9 6,4% 2,7 2,9 6,4% Bestellungen pro aktiven Kund*innen Anzahl Bestellungen (in 21,7 30,8 42,2% 21,7 30,8 42,2% Mio.) Durchschnittliche 56,1 58,8 5,0% 56,1 58,8 5,0% Warenkorbgröße (in EUR inkl. MwSt.) (Mio. EUR, falls Q3 Q3 YoY 9M 9M YoY nicht angegeben) 20/21 21/22 Wachs- 20/21 21/22 Wachs- tum tum Finanzkennzahlen der Segmente Umsatzerlöse 346,2 512,5 48,0% 859,3 1.330,2 54,8% DACH 195,6 248,4 27,0% 505,9 664,0 31,3% RoE 142,8 239,6 67,7% 336,3 588,6 75,0% TME 23,3 48,7 109,1% 52,0 122,7 136,0% Überleitung (15,6) (24,2) 55,1% (34,9) (45,1) 29,3% Bereinigtes EBITDA (14,3) (30,5) (37,9) (55,9) DACH 15,8 13,6 31,9 38,7 RoE (29,7) (50,5) (65,0) (108,3) TME 1,0 7,1 0,5 17,9 Überleitung (1,5) (0,7) (5,3) (4,2) Bereinigte (4,1)% (6,0)% (4,4)% (4,2)% EBITDA-Marge DACH 8,1% 5,5% 6,3% 5,8% RoE (20,8)% (21,1)% (19,3)% (18,4)% TME 4,3% 14,6% 0,9% 14,6% Finanzkennzahlen des Konzerns Bruttoergebnis vom 140,9 199,3 333,8 529,8 Umsatz Bruttomarge (% der 40,7% 38,9% 38,8% 39,8% Umsatzerlöse) NWC (Net Working (37,7) (47,1) (37,7) (47,1) Capital) % der Umsatzerlöse (3,5)% (2,9)% (3.5)% (2.9)% LTM[1]1 1. #footnote_1 Capex (Capital (4,2) (9,5) (9,7) (28,7) Expenditures) % der Umsatzerlöse (1,2)% (1,9)% (1,1)% (2,2)% Periodenergebnis (17,7) (39,9) (47,2) (98,4) Free Cash-Flow (6,3) (52,5) 3,8 (76,0) Definitionen sind der Quartalsmitteilung Q3 2021/2022 von ABOUT YOU zu entnehmen.

Über ABOUT YOU ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX(R) Index aufgenommen.

Pressekontakt Ann-Christine Klesper | Corporate Communications presse@aboutyou.com +49 (0)40 638 569 212 +49 (0)151 533 191 09

Sinah Brending | Financial Communications sinah.brending@aboutyou.com +49 (0)40 638 569 359 +49 (0)151 280 855 92

Kontakt Investor Relations Julia Stötzel | Investor Relations & Communications julia.stoetzel@aboutyou.com +49 (0)40 638 569 359 +49 (0)171 357 51 03

Haftungsausschluss Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Bestimmte Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. Die ABOUT YOU Holding SE übernimmt keine Gewähr dafür, dass die in die Zukunft gerichteten Aussagen erreicht werden oder sich als richtig erweisen. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abweichen. Weder die ABOUT YOU Holding SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

1 LTM: letzte zwölf Monate

11.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ABOUT YOU Holding SE Domstraße 10 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 638 569 - 0 E-Mail: info@aboutyou.de Internet: https://corporate.aboutyou.de

ISIN: DE000A3CNK42

WKN: A3CNK4 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1266995

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1266995 11.01.2022

°