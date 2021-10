DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE: WOOHOO! ABOUT YOU feiert 10 Million Kund*innen in DACH mit innovativer Celebration-Kampagne (deutsch)

ABOUT YOU Holding SE: WOOHOO! ABOUT YOU feiert 10 Million Kund*innen in DACH mit innovativer Celebration-Kampagne

WOOHOO! ABOUT YOU feiert 10 Million Kund*innen in DACH mit innovativer Celebration-Kampagne

Im März 2021 hat ABOUT YOU in Deutschland, Österreich und der Schweiz die 10 Millionen Kund*innen-Marke geknackt und zelebriert dies nun mit einem ganz besonderen Kampagnenkonzept: Bereits im August rief der Fashion Online Shop dazu auf, kreative und selbst produzierte Videos hochzuladen, in denen die Teilnehmer*innen zeigen, warum sie ABOUT YOU lieben. Aus allen eingesendeten Videos wurden fünf Gewinner*innen gekürt, deren Videos zur Produktion sämtlicher Marketing-Assets verwendet wurden. Am 15. Oktober 2021 startet der daraus entstandene TV-Spot.

Hamburg, 15. Oktober 2021 -Mit 10 Millionen Kund*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz feiert ABOUT YOU einen weiteren Meilenstein. Diesem widmet das Fashion-Tech-Unternehmen eine Celebration-Kampagne und stellt mit einem innovativen Konzept die Kund*innen ins Zentrum der Kampagne, welche in kurzen Videos ihren persönlichen ABOUT YOU WOOHOO Moment teilen. Aus den über 30.000 eingereichten Videos wählte ABOUT YOU im Anschluss die fünf originellsten und kreativsten Gewinner-Videos aus, deren Creator nicht nur 15.000 Euro erhielten, sondern auch Teil der groß angelegten DACH-TV-Kampagne sind.

"Die Tatsache, dass uns bereits 10 Millionen Kund*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen, ist definitiv etwas, das es wert ist, gefeiert zu werden und eine eigens dafür entwickelte Kampagne umzusetzen. Für uns war von Anfang an klar und wichtig, unsere Kund*innen in den Mittelpunkt dieser Kampagne zu stellen und sie nicht nur einzubeziehen, sondern sie für sich selbst sprechen zu lassen", erklärt Femke Bohling, Director Brand and Advertising bei ABOUT YOU.

Das kreative Kampagnenkonzept zahlt in besonderer Weise auf das Markenimage des Fashion Online Shops im DACH Raum ein. Die Kund*innen teilen in den selbst produzierten Videos authentisch ihre Erfahrungen und zeigen ihr persönliches ABOUT YOU WOOHOO Shopping Erlebnis. Mit der zwei Phasen-Kampagne werden sowohl ein nativer, als auch ein aktivierender Ansatz verfolgt: Zum einen richtet sich der Aufruf an alle Kund*innen und unterstützt die bestehende Kundenbeziehung - alle Teilnehmer*innen erhielten einen Gutschein über 50% Rabatt auf den gesamten Einkauf auf aboutyou.de. Zum anderen zielt die Kampagne mit dem Livegang des TV-Spots auf die Generierung von Neukunden ab.

In der zweimonatigen Kampagnenphase des Video-Aufrufs wurde die ABOUT YOU WOOHOO-Website ( www.aboutyou-woohoo.de) über 650.000 Mal geklickt und 30.000 einfallsreiche, lustige und teilweise künstlerische Videos hochgeladen. Mehr als 80 bekannte Influencer wie u.a. Sami Slimani, Mrs. Bella, Bella Kraus, Tim Schaecker und Bene Schulz, sowie die ABOUT YOU Faces, wie Younes Zarou, Nic Kaufmann und Kayla Shyx haben die Kampagne auf Instagram und TikTok begleitet. Insgesamt erzielte der Online-Pionier über Social Media über 300 Millionen Impressionens, mit der größten Reichweite in der Altersgruppe zwischen 16 und 24 Jahren (Gen Z).

Über ABOUT YOU ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX(R) Index aufgenommen.

Kontakt Medien Ann-Christine Klesper | Corporate Communications presse@aboutyou.com +49 (0)40 638 569 212

Kontakt Investor Relations Julia Stoetzel | Head of Investor Relations julia.stoetzel@aboutyou.com +49 (0)40 638 569 359 +49 (0)171 3575 103

