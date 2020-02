DGAP-News: Accentro Real Estate AG: ACCENTRO erwirbt 115 Einheiten in zentralen Lagen Berlins (deutsch)

Accentro Real Estate AG: ACCENTRO erwirbt 115 Einheiten in zentralen Lagen Berlins

* Kaufpreis für das Portfolio beträgt 23,9 Mio. Euro * Weitere 113 Berliner Wohneinheiten bereits beurkundet * Portfolio in Nordrhein-Westfalen mit 4 Objekten und 57 Wohnungen wird bis Juni wirtschaftlich übergehen

Berlin, 25. Februar 2020 - Die ACCENTRO Real Estate AG hat insgesamt 115 Einheiten in zentralen Lagen Berlins erworben. Der Kaufpreis beträgt 23,9 Mio. Euro. Zuvor wurden in weiteren Transaktionen in der Hauptstadtregion 113 Einheiten für insgesamt 16,35 Mio. Euro beurkundet. Zudem werden im ersten Halbjahr 2020 zusätzliche Objekte in Köln, Bonn und Krefeld für insgesamt rd. 7 Mio. Euro in das Gesamtportfolio integriert.

"Der Berliner Wohnimmobilienmarkt bleibt trotz des ,Mietendeckels' der größte und liquideste deutsche Markt. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten entwickeln sich in der Hauptstadt hervorragend und deutlich besser als im bundesdeutschen Schnitt. Berliner Eigentumswohnungen bleiben weiterhin begehrt. Deshalb werden wir auch künftig hier investieren, selbst wenn wir unsere Aktivitäten in anderen Regionen stärker ausbauen werden", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG.

Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutsch-land. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, das Rhein-Main-Gebiet und Leipzig. Im Ge-schäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle In-vestoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

( WKN: A0KFKB , ISIN: DE000A0KFKB3).

