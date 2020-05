Accentro Real Estate AG: ACCENTRO Real Estate AG baut mit Technologiepartner Samsung Deutschland neue Wege bei der Entwicklung innovativer digitaler Lösungen für die Immobilienbranche

ACCENTRO Real Estate AG baut mit Technologiepartner Samsung Deutschland neue Wege bei der Entwicklung innovativer digitaler Lösungen für die Immobilienbranche

Berlin, 13. Mai 2020 - ACCENTRO setzt in Zukunft auf intelligente digitale PropTech-Lösungen. Gemeinsam mit dem Technologie-Partner Samsung Electronics GmbH Deutschland wird Cheil Germany in den kommenden Monaten KI-basierte digitale Plattformen, Produkte und Services für Immobilien entwickeln.

"Mit Ansätzen zu Smart-Living, Digital Signage u.a. werden ganzheitliche, intelligentere Business-Lösungen für mehr Lebensqualität und Wertentwicklung in einer sich veränderten Zeit geschaffen. Digitale Plattformen, Services, VR- sowie AR-Lösungen werden den klassischen Vertrieb, die Kapitalanlage, Marketing und die Produkt-Entwicklung auf ein neues Level führen", so Lars Schriewer / CEO der ACCENTRO Real Estate AG.

"Urbanisierung und Digitalisierung verändern die Welt und die Menschen. Global entstehen neue moderne Lebens- und Kommunikationsformen. Samsung als Weltmarktführer von Technologieinnovationen ist der ideale Partner für die intelligente Bereitstellung von Informationen und Dienstleistungen im Dialog zwischen Anbieter und Kunden. Die Möglichkeit für uns mit der ACCENTRO Real Estate AG digitale Anwendungen und Lösungen für eine moderne Gesellschaft im wohnwirtschaftlichen Raum zu etablieren, ist eine große Chance für beide Seiten", so Markus Korn / Director Display Solutions bei Samsung Electronics.

"Als Partner in der Planung und Umsetzung von digitalen Ökosystemen und Plattformen unterstützen wir die ACCENTRO Real Estate AG gerne zusammen mit Samsung. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der schnellen, marktreifen Umsetzung von zukunftsweisenden Lösungen mit Hilfe neuester Technologie sind wir sicher, die ACCENTRO Real Estate AG zu einem digital führenden Anbieter in ihrem Segment zu machen", Sven Lohwasser / Managing Director @Cheil Germany GmbH.

Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ( WKN: A0KFKB , ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.ag

