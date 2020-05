DGAP-News: Accentro Real Estate AG: ACCENTRO wird Aussetzung der Dividende für Geschäftsjahr 2019 vorschlagen (deutsch)

Accentro Real Estate AG: ACCENTRO wird Aussetzung der Dividende für Geschäftsjahr 2019 vorschlagen

PRESSEMITTEILUNG

ACCENTRO wird Aussetzung der Dividende für Geschäftsjahr 2019 vorschlagen

- Hauptaktionär unterstützt Dividendenaussetzung für weiteres Wachstum

- Die Hauptversammlung wird am 24. Juni 2020 digital durchgeführt.

Berlin, 18. Mai 2020 - Um die weitere Wachstumsstrategie der ACCENTRO Real Estate AG ( WKN: A0KFKB , ISIN: DE000A0KFKB3) zu unterstützen, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung die Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen. Der Hauptaktionär der Gesellschaft, die Brookline Real Estate S.à.r.l., die gegenwärtig rund 83,31 % der Aktien an der Gesellschaft hält, befürwortet diese Änderung des Gewinnverwendungsvorschlags. "Die Bereitschaft unseres Hauptaktionärs, auf die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 zu verzichten, ist ein klares Bekenntnis zu unserer Wachstumsstrategie", sagt Lars Schriewer, Vorstandsvorsitzender der ACCENTRO Real Estate AG. Die ACCENTRO Real Estate AG erreichte 2019 mit 26,3 Mio. EUR (2018: 18,3 Mio. EUR) eines ihrer bisher besten Jahresergebnisse. Zudem zahlte die Gesellschaft Anfang 2020 eine Anleihe vorzeitig zurück und ersetzte diese durch eine deutlich größere mit einem Volumen von 250 Mio. EUR. "Das Vertrauen des Kapitalmarktes und unseres Hauptaktionärs bieten uns die Möglichkeit, unsere Expansion offensiv voranzutreiben", ergänzt Schriewer. Der ordentlichen Hauptversammlung 2020 wird vorgeschlagen, statt die geplante Dividende in Höhe von 0,16 EUR pro Aktie auszuschütten, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Die Hauptversammlung wird am 24. Juni 2020 digital durchgeführt.

Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr und Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.ag

Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Karl Jann PB3C GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin E-Mail: jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 157

