DGAP-News: ACCENTRO Real Estate AG: Verkaufsvolumen auf Vorjahresniveau (deutsch)

PRESSEMITTEILUNG

ACCENTRO Real Estate AG: Verkaufsvolumen auf Vorjahresniveau

- 74,7 Mio. EUR Verkaufsvolumen in den ersten neun Monaten 2020 (Vj.: 77,2 Mio. EUR)

- ACCENTRO weiter auf Wachstumskurs, Prognose für 2020 bestätigt

Berlin, 12. November 2020 - Die ACCENTRO Real Estate AG, Deutschlands führendes Wohnungsprivatisierungsunternehmen, hat heute seine Bilanz für die ersten neun Monate des Jahres 2020 vorgelegt.

Der Konzernumsatz betrug in den ersten neun Monaten 65,3 Mio. EUR (Vj.: 73,4 Mio. EUR). Noch nicht berücksichtigt sind hierbei bereits beurkundete Kaufverträge mit einem Volumen von insgesamt 29,5 Mio. EUR, bei denen zum Bilanzstichtag noch kein Nutzen-Lasten-Übergang erfolgt war. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im Berichtszeitraum auf 5,6 Mio. EUR (Vj.: 26,0 Mio. EUR). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisentwicklung in diesem Jahr von Einmaleffekten in Höhe von 6,5 Mio. EUR beeinflusst war. Zudem war die Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den beiden letzten Quartalen von den Auswirkungen der massiven Corona-bedingten Einschränkungen betroffen.

Der Bestand an Vorratsimmobilien zum Bilanzstichtag 30.09.2020 betrug 460,2 Mio. EUR (30.09.2019: 362,6 Mio. EUR). Die stillen Reserven beliefen sich per 30.09.2020 auf 124 Mio. EUR.

"Unser Verkaufsvolumen hat sich positiv entwickelt und konnte in den ersten neun Monaten trotz Corona-Pandemie mit 74,7 Mio. EUR (Vj.: 77,2 Mio. EUR) beinahe den Vorjahreswert erreichen. Nachdem die Verkaufszahlen während des Corona-bedingten Lockdowns zwischen Mitte März und Ende Mai erwartungsgemäß rückläufig waren, zog das Verkaufsvolumen im Juni wieder an und lag im dritten Quartal bereits auf dem hohen Vorjahresniveau", erläutert Lars Schriewer, CEO der ACCENTRO Real Estate AG.

"Der Trend stimmt, was auch ein weiterer Anstieg der Verkaufszahlen im Oktober bestätigt. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien in Deutschland ist sowohl bei privaten als auch institutionellen Investoren weiterhin groß. Nicht nur die steigende Dynamik in der Einzelprivatisierung lassen uns optimistisch in das vierte Quartal blicken. Auch die fortgeschrittenen Verhandlungen mit institutionellen Investoren über den Verkauf von Immobilienportfolien stimmen uns positiv für das Schlussquartal", ergänzt Schriewer.

"Doch nicht nur der Verkauf von Wohnungen soll das Fundament unseres langfristigen Erfolgs sein. Wir setzen unseren Wachstumskurs fort und prüfen deshalb stetig den Ankauf weiterer Immobilienportfolien an attraktiven Standorten. Diese wollen wir entwickeln und damit die Attraktivität und Wohnqualität für die Mieter nachhaltig verbessern", fügt Schriewer hinzu.

Auf Grundlage des Geschäftsverlaufs in den ersten neun Monaten und der erwarteten Geschäftsentwicklung im vierten Quartal, bestätigt das Unternehmen erneut seine Prognose für dieses Jahr und rechnet mit einem Umsatz leicht über dem Vorjahreswert sowie einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf Vorjahresniveau. Dabei ist allerdings aktuell schwer einzuschätzen, ob und wie sehr die Auswirkungen der wieder verschärften Corona-bedingten Einschränkungen und des erneuten Lockdowns die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal beeinflussen werden.

Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2020 steht Ihnen in deutscher und englischer Sprache unter www.accentro.ag/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/ als Download zur Verfügung.

Über die ACCENTRO Real Estate AG

Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ( WKN: A0KFKB , ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.ag

Ansprechpartner für Investor Relations:

Thomas Eisenlohr ACCENTRO Real Estate AG Kantstraße 44/45 10625 Berlin E-Mail: eisenlohr@accentro.de Tel. +49 (0)30 - 88 71 81 272

Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Karl-Philipp Jann PB3C GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin E-Mail: jann@pb3c.com Tel. +49 (0)30 - 72 62 76 1612

12.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Kantstr. 44/45 10625 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag

ISIN: DE000A0KFKB3

WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1147452

