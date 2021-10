DGAP-News: ACCENTROs Projekt &

ACCENTROs Projekt „Riehmers Hofgarten' trifft auf hohes Interesse

ACCENTROs Projekt "Riehmers Hofgarten" trifft auf hohes Interesse

- Bereits 50 Prozent der Wohneinheiten vermarktet

Berlin, 15. Oktober 2021 - Die ACCENTRO Real Estate AG, Wohninvestor und Deutschlands führendes Wohnungsprivatisierungsunternehmen, hat bereits für rund 50 Prozent der verfügbaren Eigentumswohnungen im historischen Berliner Baudenkmal Riehmers Hofgarten beurkundete Kaufverträge oder Reservierungen vorliegen.

"Der Verkauf der Einheiten in Riehmers Hofgarten läuft sehr gut. Der internationale Ruf Kreuzbergs in der Kulturszene und der besondere Charme dieses einzigartigen Wohnensembles ziehen viele Interessenten, gerade aus Berlin, an - auch unter den Mietern ist das Interesse an einem Kauf hoch," erklärt Lars Schriewer, Vorstandsvorsitzender der ACCENTRO Real Estate AG. "Wir haben hier ein einzigartiges Ensemble aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Neben Selbstnutzern, die hier sicher schöne Liebhaberwohnungen finden, bieten sich sowohl die Wohn- als auch Gewerbeeinheiten zur Kapitalanlage an."

Die verschiedenen Altbau-Wohnungen und Gewerbeeinheiten sowie die exklusiven Neubau-Penthäuser der Anlage sind bis zu 300 Quadratmeter groß und verfügen über zwei bis neun Zimmer. Alle sanierten Wohnungen, die zum großen Teil über einen Aufzug zu erreichen sind, bieten großzügige Raumhöhen und hochwertig ausgestattete Bäder. Die Penthouse-Wohnungen verfügen zudem über Dachterrassen mit Blick über die Dächer Berlins. Ab Anfang nächsten Jahres sollen auch die Dachgeschosswohnungen in den Vertrieb gehen.

In enger Abstimmung mit dem Denkmalamt werden neben einem Teil der Wohnungen auch die Treppenhäuser und Eingangsbereiche mit Blick fürs Detail saniert. So wurden zum Beispiel historische Fresken freigelegt. Die Außenanlagen inklusive Spielplatz werden zudem erneuert und ergänzt. Unter anderem werden Fahrrad- und Kinderwagenstellplätze zusätzlich zu den bereits existierenden PKW-Tiefgaragenstellplätzen bereitgestellt.

Weitere Informationen zu Riehmers Hofgarten und virtuelle Besichtigungsmöglichkeiten der Objekte finden Sie unter: https://www.riehmers-hofgarten-berlin.de/

Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Das Immobilienportfolio umfasste per 31.12.2020 rund 5.200 Einheiten. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende ostdeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr und Bayern. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst vier Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an Eigennutzer und private Kapitalanleger, der Verkauf von Immobilienportfolien an institutionelle Investoren, der Aufbau und die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie die Vermarktung von Wohnungen für Bestandshalter, Investoren und Projektentwickler. Die Aktien der ACCENTRO Real Estate AG sind im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ( WKN: A0KFKB , ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.ag

