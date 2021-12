DGAP-News: ACTAQUA GmbH: BAFA bezuschusst PAUL-Installationen (deutsch)

ACTAQUA GmbH: BAFA bezuschusst PAUL-Installationen

ACTAQUA GmbH: BAFA bezuschusst PAUL-Installationen

- PAUL als Einzelmaßnahme für Energieeffizienz anerkannt

- 20-30 Prozent Förderzuschuss auf den jeweiligen Vertragswert

- Als sonstige betriebliche Erträge voll gewinnwirksam

- Jahresprognose an neue Mechanik angepasst

Mannheim, 15.12.2021 - Das innovative Regelsystem PAUL der ACTAQUA GmbH, einer Spezialistin für die Digitalisierung von Gebäudetechnik, wurde vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als förderfähige Einzelmaßnahme zur Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudesektor anerkannt. Damit wird rückwirkend zum 01.07.2021 jede installierte PAUL-Lösung bezuschusst. Die Förderung beläuft sich auf 20-30% des vollen Vertragswerts. Da die verbauten Anlagen auch nach Vertragsabschluss im Eigentum von ACTAQUA verbleiben, fließen die Zuschüsse der Gesellschaft als Antragstellerin direkt zu, mögliche Förderansprüche der Kunden werden vertraglich an ACTAQUA abgetreten. Die ersten Anträge aus dem Sommer über Zuschüsse in Höhe von ca. EUR 1 Mio. wurden Ende November erfolgreich genehmigt, insgesamt werden Zuschüsse in Höhe von ca. EUR 2 Mio. für 2021 durchgeführte Projekte erwartet.

"Deutschlandweit entfallen 38% aller CO2-Emissionen auf den Gebäudesektor - zwei Drittel davon auf Wohngebäude. Erschöpften sich Energieeffizienzmaßnahmen bisher auf technisch weitestgehend ausgereizte Bereiche wie Gebäudehülle, Heiztechnik und Photovoltaik, muss der nächste Entwicklungssprung aus der Digitalisierung der Gebäudetechnik kommen. Die Anerkennung der Förderfähigkeit von PAUL war deshalb folgerichtig. Für ACTAQUA ist dies ein großer Erfolg, der sich nicht nur direkt auf Umsatz und Ergebnis auswirkt, sondern auch die Vertriebsaktivitäten unterstützt und unsere Finanzkraft stärkt. Die Behandlung als Einzelmaßnahme erleichtert das Antragsverfahren und das immer gleiche Szenario beschleunigt die Genehmigungen der einzelnen Installationen. Derzeit prüfen wir zudem, ob die Zuschüsse über eine Factoring-Lösung direkt dem Cashflow zufließen können", erklärt Sascha Müller, Mitgründer und Generalbevollmächtigter von ACTAQUA.

PAUL digitalisiert die Heiz- und Trinkwasseranlage mittels Big Data und künstlicher Intelligenz und spart dabei nicht nur Kosten und schafft Transparenz, sondern leistet auch einen signifikanten Beitrag zur CO2-Einsparung. Durch kontinuierlichen hydraulisch-thermischen Abgleich, dauerhafte Temperaturabsenkung und frühzeitige Warnung bei Leistungsabfall, sorgt PAUL für einen effizienteren Betrieb und senkt den Energieverbrauch um bis zu 25 Prozent. Indem PAUL es ermöglicht, Trinkwasseranlagen zu revitalisieren statt aufwändig zu sanieren, ist das System darüber hinaus für die Vermeidung sogenannter "grauer" CO2-Emissionen, z.B. durch Produktion und Transport von Baustoffen, von größter Relevanz.

Mit der Förderung erkennt die BAFA das Energieeinsparpotenzial von PAUL ganz offiziell an. Die Zuschüsse sind innerhalb von 24 Wochen nach erfolgter Installation auszahlbar und als sonstige betriebliche Erträge voll ergebniswirksam. Jeder Zuschuss erhöht somit die Gesamtleistung und trägt zur Verbesserung der ohnehin hohen Profitabilität bei. Aufgrund dieser Mechanik passt die Gesellschaft ihre Prognose für das Gesamtjahr an: Ging das Management der ACTAQUA bislang von einer Umsatzsteigerung auf rund EUR 10 Mio. sowie einer Ergebnisverbesserung aus, wird nun eine Gesamtleistung von rund EUR 13 Mio. (2020: EUR 4,8 Mio.) und ein EBITDA von rund EUR 7 Mio. (2020: EUR 2,1 Mio.) erwartet.

Disclaimer:

Dieses Dokument und sein Inhalt stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ACTAQUA GmbH findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Die Verbreitung dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument enthält "zukunftsbezogene Aussagen". Zukunftsbezogene Aussagen sind alle Aussagen, die keine Tatsachen der Gegenwart oder der Vergangenheit beschreiben, sondern sind durch Wörter wie "schätzt", "Potential" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet. Diese zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen diversen Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf aktuellen Annahmen und Schätzungen der ACTAQUA GmbH beruhen, die gegebenenfalls überhaupt nicht oder anders als erwartet eintreten werden. Die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlichen Ergebnisse der ACTAQUA GmbH sowie die gesamte wirtschaftliche Entwicklung und das regulatorische Umfeld können erheblich von den Erwartungen abweichen, die direkt oder indirekt in die zukunftsbezogenen Aussagen eingeflossen sind, oder diesen überhaupt nicht entsprechen. Die ACTAQUA GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für das tatsächliche Eintreffen von zukunftsbezogenen Aussagen. Daher werden Investoren davor gewarnt, ihre Investitionsentscheidungen im Hinblick auf die ACTAQUA GmbH auf die zukunftsbezogenen Aussagen zu stützen, die in diesem Dokument enthalten sind.

Über die ACTAQUA GmbH:

Die ACTAQUA GmbH ist im Bereich Smart Building tätig. Konkret unterstützt ACTAQUA Immobilienbetreiber bei der Digitalisierung von Gebäudetechnik und trägt dazu bei, Energieverbrauch und CO2-Ausstoß zu senken. Der Schwerpunkt liegt dabei auf wasserführenden Systemen. Mit dem Regelsystem PAUL hat ACTAQUA eine Plattform entwickelt, die die Heiz- und Trinkwasseranlage mittels Big Data und künstlicher Intelligenz digitalisiert und dabei Kosten spart und Transparenz schafft. Aktuell betreut ACTAQUA über 80 Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit insgesamt mehr als 150.000 Wohneinheiten.

Sprache: Deutsch Unternehmen: ACTAQUA GmbH Theodor-Hauss-Anlage 12 68165 Mannheim Deutschland E-Mail: info@act-aqua.de Internet: paul-digital.de

ISIN: DE000A3H2TU8

WKN: A3H2TU Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1258301

