DGAP-News: ACTAQUA GmbH: (deutsch)

ACTAQUA GmbH:

^ DGAP-News: ACTAQUA GmbH / Schlagwort(e): Anleihe ACTAQUA GmbH:

08.03.2022 / 12:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

ACTAQUA GmbH: Anleihe 2020/2025 vollständig platziert

- Privatplatzierung im Gesamtvolumen von EUR 20 Mio. abgeschlossen

- Ausstehende Tranche an qualifizierte Investoren begeben

- Grundlage für fortgesetztes profitables Wachstum im laufenden Jahr

Mannheim, 08.03.2022 - Die ACTAQUA GmbH, eine Spezialistin für die Digitalisierung von Gebäudetechnik, hat die letzte Tranche ihrer Unternehmensanleihen 2020/25 erfolgreich platziert. Die seit Dezember 2020 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 20 Mio. und wurde im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren ausgegeben. Die Mittel aus dem Green Bond fließen in die Vorfinanzierung des stark wachsenden Geschäftsvolumens. So zeigen die kürzlich veröffentlichten vorläufigen Zahlen für 2021 einen Anstieg der Gesamtleistung um rund 150 % auf EUR 12,8 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 53 %. Auf Grundlage der bestehenden Finanzierung geht das Management für 2022 von einer Fortsetzung des Wachstumskurses aus:

"Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss der Emission und das Vertrauen unserer Investoren. Durch die Platzierung in Tranchen konnten wir Mittelaufnahme und Finanzierungsbedarf bestmöglich synchronisieren und Schritt für Schritt einen Track-Rekord am Kapitalmarkt aufbauen. Die jüngsten Zahlen belegen Wachstums- und Ertragsstärke und mit der frischen Liquidität können wir den Ausbau unseres Kundenstamms und die Entwicklung unserer Plattform weiter vorantreiben. Schon heute unterstützt unser intelligentes Steuerungssystem PAUL vier der sechs Ziele der neuen EU-Taxonomie und wird dadurch immer mehr zum unverzichtbaren Partner im Gebäudesektor", kommentiert Sascha Müller, Mitgründer und Generalbevollmächtigter von ACTAQUA die Ausplatzierung.

Begleitet wurde die Privatplatzierung der Anleihe von der BankM AG als Lead Manager.

Disclaimer:

Dieses Dokument und sein Inhalt stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ACTAQUA GmbH findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Die Verbreitung dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument enthält "zukunftsbezogene Aussagen". Zukunftsbezogene Aussagen sind alle Aussagen, die keine Tatsachen der Gegenwart oder der Vergangenheit beschreiben, sondern sind durch Wörter wie "schätzt", "Potential" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet. Diese zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen diversen Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf aktuellen Annahmen und Schätzungen der ACTAQUA GmbH beruhen, die gegebenenfalls überhaupt nicht oder anders als erwartet eintreten werden. Die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlichen Ergebnisse der ACTAQUA GmbH sowie die gesamte wirtschaftliche Entwicklung und das regulatorische Umfeld können erheblich von den Erwartungen abweichen, die direkt oder indirekt in die zukunftsbezogenen Aussagen eingeflossen sind, oder diesen überhaupt nicht entsprechen. Die ACTAQUA GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für das tatsächliche Eintreffen von zukunftsbezogenen Aussagen. Daher werden Investoren davor gewarnt, ihre Investitionsentscheidungen im Hinblick auf die ACTAQUA GmbH auf die zukunftsbezogenen Aussagen zu stützen, die in diesem Dokument enthalten sind.

Über die ACTAQUA GmbH:

ACTAQUA ist der Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft. Mit dem Regelsystem PAUL hat ACTAQUA einen Change-Prozess eingeleitet und schafft es, mithilfe von Künstlicher Intelligenz Bestandsgebäude CO2 neutral zu machen und das geringinvestiv und ohne Komfortverlust für die Bewohner. Investoren und Betreiber setzen auf PAUL, um ihre Immobilien zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen. Aktuell betreut ACTAQUA über 80 Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit rund 150.000 Wohneinheiten. Das entspricht aktuell einer CO2-Einsparung von rund 1,5 Mio. Tonnen über die gesamte Laufzeit gerechnet.

08.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ACTAQUA GmbH Theodor-Hauss-Anlage 12 68165 Mannheim Deutschland E-Mail: info@act-aqua.de Internet: paul-digital.de

ISIN: DE000A3H2TU8

WKN: A3H2TU Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1297227

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1297227 08.03.2022

°