Pressemitteilung: ad pepper media International N.V. gibt das vorläufige Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 bekannt: Umsatz und EBITDA am oberen Ende der Guidance

Nürnberg, Amsterdam, 17. Februar 2022

ad pepper media International N.V., einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, gibt heute die vorläufigen Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt, welche am oberen Ende der zuvor kommunizierten Guidance liegen: Die Gruppe ist im Gesamtjahr 2021 hinsichtlich Gross Sales (gegenüber Kunden in Rechnung gestellte Beträge) demnach mit TEUR 111.593 (2020: TEUR 101.344) und einem Plus von 10,1 Prozent erneut zweistellig gewachsen. Der Umsatz der Gruppe stieg um 7,9 Prozent auf TEUR 27.646 (2020: TEUR 25.615). Das EBITDA für das Gesamtjahr 2021 betrug TEUR 4.378 (2020: TEUR 6.559). Es ist nach dem stark durch die Pandemie geprägten Ergebnis des Jahres 2020 das zweitbeste EBITDA seit Gründung der Gesellschaft.

Wesentlicher Wachstumstreiber war das Segment Webgains, welches um 17,6 Prozent auf TEUR 15.543 zulegen konnte (2020: TEUR 13.220). Das Segment-EBITDA betrug für das Gesamtjahr TEUR 3.474 (2020: TEUR 4.702) und spiegelt sowohl die hohe (pandemiebedingte) Vergleichsbasis, als auch umfangreiche Investitionen in Personal, neue Standorte und Technologie im abgelaufenen Geschäftsjahr wider.

Ebenfalls deutlich zweistellig wuchs das Segment ad agents mit einem Umsatzplus von 15,6 Prozent auf TEUR 8.166 (2020: TEUR 7.064). Das EBITDA dieses Segments stieg analog zum Umsatz um 15,3 Prozent auf TEUR 1.721 (2020: TEUR 1.493). Es ist das beste EBITDA seit Gründung von ad agents im Jahre 2006.

Das Segment ad pepper verzeichnete einen Umsatzrückgang von 26,2 Prozent auf TEUR 3.937 (2020: TEUR 5.331). ad pepper erzielte mit TEUR 600 dennoch ein deutlich positives EBITDA. Aufgrund des bereits berichteten Verlustes eines Großkunden zu Beginn des Geschäftsjahres 2021 sowie einer starken Ausrichtung auf Automobilkunden, wurde das Vorjahres-EBITDA in Höhe von TEUR 1.855 jedoch deutlich verfehlt.

CEO Dr. Jens Körner sagt: "Wir haben das zweitbeste Ergebnis unserer Firmengeschichte erreicht und sind dank einer starken Mannschaft sowie führender Technologiekompetenz in allen drei Segmenten gut aufgestellt, um von dem anhaltenden Digitalisierungstrend bei weiter steigenden Werbebudgets auch in den kommenden Jahren überproportional zu profitieren."

ad pepper media international N.V. wird voraussichtlich am 29. März 2022 den Geschäftsbericht 2021 veröffentlichen.

Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com

