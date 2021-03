DGAP-News: AdCapital AG: Ergebnis des Geschäftsjahrs 2020 (deutsch)

AdCapital AG: Ergebnis des Geschäftsjahrs 2020

24.03.2021 / 08:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

AdCapital AG: Ergebnis des Geschäftsjahrs 2020

Waldbronn, 23.03.2021

Im Rahmen der heutigen Aufsichtsratssitzung wurden der Jahresabschluss und der Konzernabschluss der AdCapital AG zum 31.12.2020 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt. Der AdCapital-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2020 eine Gesamtleistung in Höhe von 145,6 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 3,1 Mio. EUR. Die Gesamtleistung ist trotz der Corona-Krise nur um 1,8% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, das Konzern-EBIT konnte fast verdoppelt werden. Wesentlich dazu beigetragen haben positive Entwicklungen auf dem chinesischen Markt für schwere LKW. Das Konzern-EBITDA erhöhte sich auf 8,1 Mio. Euro (Vorjahr: 6,7 Mio. Euro). Der Konzern-Jahresfehlbetrag (einschließlich des konzernfremden Gesellschaftern zustehenden Ergebnisses) in Höhe von -0,6 Mio. EUR (Vorjahr -1,0 Mio. EUR) sowie das Konzern-Jahresergebnis des Geschäftsjahrs 2020 (ohne das konzernfremden Gesellschaftern zustehende Ergebnis) in Höhe von -2,5 Mio. Euro (Vorjahr -3,1 Mio. Euro) konnten ebenfalls verbessert werden.

Die finanzielle Lage der AdCapital-Gruppe ist sehr stabil, da mit drei Banken Kredit- und Leasingvereinbarungen über ein Gesamt-Volumen von 18 Mio. Euro abgeschlossen werden konnten. Diese zusätzlichen Mittel werden hauptsächlich für die Wachstumsfinanzierung von Erich Jaeger eingesetzt, können aber auch bei heute nicht auszuschließenden pandemiebedingten Umsatz- und Ergebnisausfällen zur Liquiditätsabsicherung verwendet werden.

Eine Prognose des weiteren Geschäftsverlaufes im Jahr 2021 ist aktuell schwer möglich. Der Trend beim Umsatz ist zwar positiv, steigende Rohstoffpreise und mangelnde Verfügbarkeit von einzelnen wichtigen Materialien können aber einen erheblichen Einfluss auf Lieferfähigkeit und Ergebnis haben.

Die AdCapital AG und ihre Tochtergesellschaften verfolgen die Entwicklungen in dieser weiterhin schwierigen Situation sehr genau und werden gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE0005214506

WKN: 521450 Börsenkürzel: ADC Marktsegment: Basic Board an der Frankfurter Wertpapierbörse

AdCapital AG Daimlerstr. 14 78532 Tuttlingen

Investor Relations-Kontakt

AdCapital AG Matthias Büchler Tel. +49 7461 900 65 652 investorrelations@adcapital.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AdCapital AG Daimlerstraße 14 78532 Tuttlingen Deutschland Telefon: +49 7461 900 65 660 Fax: +49 7461 900 65 655 E-Mail: investorrelations@adcapital.de Internet: www.adcapital.de

