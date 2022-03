DGAP-News: adesso SE: Barmenia weitet Einsatz von in|sure-Produkten bei der Leistungsabrechnung der Privaten Krankenversicherung aus (deutsch)

adesso SE: Barmenia weitet Einsatz von in|sure-Produkten bei der Leistungsabrechnung der Privaten Krankenversicherung aus

^ DGAP-News: adesso SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge adesso SE: Barmenia weitet Einsatz von in|sure-Produkten bei der Leistungsabrechnung der Privaten Krankenversicherung aus

31.03.2022 / 09:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Barmenia weitet Einsatz von in|sure-Produkten bei der Leistungsabrechnung der Privaten Krankenversicherung aus

Die Barmenia Krankenversicherung AG wird künftig in|sure Health Claims, die Leistungsmanagement Software von adesso insurance solutions, für die Leistungsbearbeitung in der Privaten Krankenversicherung einsetzen. Das Gesamtprojekt soll bis 2024 abgeschlossen sein.

Mit der neuerlichen Beauftragung weitet die Barmenia den Einsatz von in|sure in der Leistungsabrechnung noch einmal deutlich aus; bislang wurde ausschließlich die Pflegepflichtversicherung (PPV) über das Produkt aus der adesso Group abgebildet. Künftig werden auch alle übrigen Bereiche integriert. Aktuell nutzt der Leistungsservice der Barmenia eine Eigenentwicklung, die an das Bestandsführungssystem in|sure Health Policy, ebenfalls von adesso insurance solutions, angeschlossen ist. Mit dem erweiterten Einsatz der in|sure-Produkte soll die technologische Zukunftsfähigkeit gestärkt und neueste Softwarestandards implementiert werden. Die bestehende Anwendung soll abgelöst, die relevanten Leistungsdaten migriert und die neue Software in die IT-Landschaft der Barmenia integriert werden.

Die Barmenia Krankenversicherung AG verfügt über eine jahrzehntelang gewachsene Tariflandschaft mit vielfältigen Leistungsversprechen. Bei einem breiten Kundenstamm von rund 1,8 Millionen Versicherten sollen Leistungen zeitnah und möglichst kosteneffizient ausgezahlt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen gemeinsam bereits bestehende Automatisierungsprozesse weiter ausgebaut werden. Mit den Produkten aus der in|sure Ecosphere setzt die Versicherung daher seit Jahren konsequent auf einen technologischen Marktführer, um ihre Ziele zu erreichen.

Barmenia Krankenversicherung AG Die Barmenia ist eine unabhängige Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Wuppertal. Im Geschäftsfeld Krankenversicherung ist die Barmenia heute mit einem Beitragsvolumen von rund 2,1 Milliarden Euro die Nummer Sieben der privaten Krankenversicherer auf dem deutschen Markt. Der Krankenversicherer betreut über 1,8 Millionen versicherte Personen. Die Gruppe arbeitet nach dem Grundsatz, der sichere Partner an der Seite ihrer Kunden zu sein und beste Lösungen zu bieten. Viele digitale Services runden die Produktwelt ab. Bei der Barmenia sind Kunden von Mensch zu Mensch versichert: Einfach. Menschlich. #MachenWirGern . www.barmenia.de.

adesso insurance solutions GmbH Das Softwareunternehmen adesso insurance solutions GmbH, hundertprozentige Tochter der börsennotierten adesso SE, entwickelt und implementiert Standardsoftware für den internationalen Versicherungsmarkt. Auf der in|sure-Plattform bündelt das Dortmunder Unternehmen releasefähige Standardsoftwareprodukte und bietet daneben Software- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicher Geschäftsprozesse im Kundenauftrag an. Die in|sure-Produkte decken alle Kernprozesse einer Versicherung ab. Sie sind als gesamte Anwendungslandschaft in|sure Ecosphere oder als einzelne, flexibel miteinander kombinierbare Komponenten einsetzbar. Zur in|sure Ecosphere zählen Systeme für alle Versicherungssparten. Dazu zählen Lösungen für das Bestandsmanagement, die Leistungs- bzw. Schadenbearbeitung, die Partnerverwaltung, für den Provisions- sowie In-/Exkassoprozess und das gesetzliche Meldewesen. Darüber hinaus stellt adesso insurance solutions ein System für die softwaregestützte Datenmigration und eine selbstlernende KI für eine medienbruchfreie Dunkelverarbeitung zur Verfügung. Weitere Informationen unter: www.adesso-insure.de

adesso Group Die adesso Group ist mit über 5.800 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2021 von 678,3 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2020 nach 2016 und 2018 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de

31.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso SE Adessoplatz 1 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de

ISIN: DE000A0Z23Q5

WKN: A0Z23Q Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 1316403

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1316403 31.03.2022

°