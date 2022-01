DGAP-News: Adler Group S.A.: Änderung im Verwaltungsrat der Adler Group S.A. (deutsch)

Adler Group S.A.: Änderung im Verwaltungsrat der Adler Group S.A.

Änderung im Verwaltungsrat der Adler Group S.A.

Berlin, 31. Januar 2022 - Dr. Michael Bütter hat mit Wirkung zum Ablauf des 31. Januar 2022 sein Verwaltungsratsmandat bei der Adler Group S.A. niedergelegt.

Hintergrund der Niederlegung des Verwaltungsratsmandats bei der Adler Group S.A. ist der Beschluss des Aufsichtsrats der Union Investment Real Estate GmbH, dass Dr. Michael Bütter mit Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zusätzliche Verantwortungsbereiche innerhalb der regulierten Immobiliensparte von Union Investment übertragen werden.

Nach entsprechender Prüfung aller Beteiligten können sich daraus potenzielle Interessenkonflikte ergeben, die es im Interesse beider Unternehmen zu vermeiden gilt.

