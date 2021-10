DGAP-News: Adler Group S.A.: Asset-Bewertungen von führenden Gutachtern gemäß Marktstandards (deutsch)

Adler Group S.A.: Asset-Bewertungen von führenden Gutachtern gemäß Marktstandards

ADLER Group S.A.: Asset-Bewertungen von führenden Gutachtern gemäß Marktstandards

* Aussagen im Viceroy-Bericht sind irreführend und nicht korrekt

* Unabhängige Untersuchung von Transaktionen und Bewertungsprozessen

* Portfolios von CBRE oder NAI Apollo bewertet, von KPMG überprüft

* Akquisitionen und Veräußerungen von Wirtschaftsprüfern überprüft/geprüft

Berlin, 8. Oktober 2021 - Die ADLER Group S.A. ("ADLER") veröffentlicht Informationen zu den unabhängigen Bewertungen ihrer Vermögenswerte. In Kürze: Führende Gutachter führen regelmäßig Bewertungen zu Marktstandards durch.

8,9 Mrd. EUR Fair Value des von CBRE bewerteten und von KPMG überprüften Renditeportfolios CBRE bewertete das gesamte Renditeportfolio zum 30. Juni 2021. Dabei handelte es sich nicht um eine Überprüfung einer internen Bewertung, sondern um eine vollständige externe unabhängige Bewertung. Die Bewertung und die zugrunde liegenden Annahmen wurden von KPMG überprüft. Die CBRE-Bewertung basiert auf RICS-Standards und CBRE ist der Gutachter, der auch mehrere börsennotierte deutsche Wohnimmobilienunternehmen bewertet.

3,7 Mrd. EUR Fair Value des Development-Portfolios von NAI Apollo bewertet, von KPMG überprüft NAI Apollo hat das gesamte Development-Portfolio von ADLER zum 30. Juni 2021 bewertet. Dazu gehören Bewertungen von Development-Projekten der Consus Real Estate AG und der Brack Capital Properties N.V., die von KPMG und PKF Amit Halfon überprüft wurden. Darüber hinaus hat KPMG im Rahmen der Überprüfung der ADLER-Gruppe zum 30. Juni 2021 die H1-Zahlen der Consus Real Estate AG einschließlich der Bewertungen der Entwicklungen für ADLER überprüft.

Akquisitionen und Veräußerungen überprüft oder geprüft Die PwC GmbH WPG unterstützte bei der Erstkonsolidierung der Akquisitionen der Adler Real Estate AG, der Brack Capital Properties N.V. und der Consus Real Estate AG. Alle Akquisitionen und Verkäufe von ADLER, Adler Real Estate AG, Brack Capital Properties N.V. und Consus Real Estate AG wurden von internationalen Wirtschaftsprüfern überprüft bzw. geprüft.

Externe unabhängige Berater und Wirtschaftsprüfer Alle Transaktionen und Bewertungen werden zu marktüblichen Bedingungen durchgeführt und von renommierten unabhängigen Unternehmen bewertet. Dessen ungeachtet hat das Senior Management und der Verwaltungsrat von ADLER beschlossen, externe unabhängige Berater und Wirtschaftsprüfer zu beauftragen, um eine umfassende Überprüfung der Vorwürfe, insbesondere der Dritttransaktionen, durchzuführen. Das Ergebnis der Analyse wird veröffentlicht, sobald es verfügbar ist.

Nächste Schritte ADLER wird zu gegebener Zeit eine weitere ausführliche Mitteilung zu den oben nicht behandelten Vorwürfen veröffentlichen.

