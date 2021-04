DGAP-News: Adler Group S.A. begrüßt die Entscheidung des Bundesverfassungs-gerichts, den Berliner Mietendeckel aufzuheben (deutsch)

Adler Group S.A. begrüßt die Entscheidung des Bundesverfassungs-gerichts, den Berliner Mietendeckel aufzuheben

Adler Group S.A. begrüßt die Entscheidung des Bundesverfassungs-gerichts, den Berliner Mietendeckel aufzuheben

- Das Bundesverfassungsgericht erklärt den Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig und unwirksam

- Die Entscheidung stellt das Vertrauen in den Standort Berlin im Interesse der Stadt und seiner Bewohner wieder her

- Adler Group schafft durch intensive Entwicklungs- und Bautätigkeit zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum in den Ballungszentren Deutschlands

Berlin, 16. April 2021 - Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat den Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig und damit das äußerst umstrittene Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln) mit dem Grundgesetz nicht vereinbar und daher für nichtig erklärt. Das Land Berlin hatte nach Auffassung des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts mangels Gesetzgebungskompetenz kein Recht, die Miethöhen durch einen sogenannten "Mietendeckel" in der deutschen Hauptstadt zu begrenzen, da der Bundesgesetzgeber im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) das Mietpreisrecht erschöpfend geregelt habe.

Die Adler Group S.A. ("Adler Group") begrüßt die schnelle und eindeutige Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts, die die zwischenzeitlich verlorene Klarheit, Rechtssicherheit und das Vertrauen in den Wohnungsmarkt und Standort Berlin im Interesse der Mieter, Wohnungsanbieter und der für den Wohnungsbau so wichtigen Investoren wiederherstellt.

Die Adler Group hat stets darauf hingewiesen, dass der Berliner Mietendeckel nicht im Ansatz zu einem nachhaltigen Investitionsklima beitragen könne, das entscheidende Grundlage für den dringend erforderlichen deutschen Wohnungsbau sei.

Die Adler Group wird in den kommenden Jahren über 10.000 Wohnungen in den Top-7-Städten Deutschlands neu erstellen sowie umfangreiche Investitionen für die Sanierung und energetische Modernisierung ihres umfassenden Wohnungsbestandes im Interesse ihrer zahlreichen Mieter tätigen. Die Adler Group wird weiterhin ihren Beitrag leisten, auch bezahlbaren und attraktiven Wohnraum zu schaffen und bestehenden Wohnraum auf hohen energetischen und technischen Standards zu erhalten, um dem stetig steigenden Wohnraumbedarf gerecht zu werden.

Die Adler Group wird Ihren Mieter individuelle Lösungen für die Rückzahlung anbieten.

